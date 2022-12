Κόσμος

ΗΠΑ κατά Ερντογάν για Ταϊφούν: Πρέπει να σταματήσουν οι απειλές και η ένταση

Απογοήτευση των ΗΠΑ για τις προκλητικές δηλώσεις και απειλές του Τούρκου προέδρου κατά της Ελλάδας. Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Την απογοήτευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πολεμική ρητορική που έχει υιοθετήσει ο Τούρκος πρόεδρος εναντίον της Ελλάδας εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον σχετικά με την απειλή του Τούρκου προέδρου ότι οι πύραυλοι Tayfun «θα χτυπήσουν την Αθήνα», εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι «σε μια περίοδο όπου η ενότητα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητη μεταξύ των συμμάχων μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την λύπη τους για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων. Προτρέπουμε όλους τους συμμάχους μας να αποφεύγουν απειλές και προκλητική ρητορική που μόνο θα αυξήσουν την ένταση και δεν θα βοηθήσουν κανέναν».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα θα αντιδράσει εάν η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου της Τουρκίας «τρομάζει» την Αθήνα. «Τώρα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυραύλους μας. Φυσικά, αυτή η παραγωγή τρομάζει τον Έλληνα. Όταν λες “Tayfun”, ο Έλληνας φοβάται. Στην Ελλάδα, λένε ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα χτυπήσει, αν δεν κάτσετε ήρεμα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Τέλος, είχε απειλήσει ότι εάν η Ελλάδα προσπαθήσει να αγοράσει εξοπλισμό από την Αμερική και να τον τοποθετήσει στα νησιά, η Τουρκία δεν θα παραμείνει θεατής και «κάτι θα πρέπει να κάνει».

