Οικονομία

Έκτακτο επίδομα σε πυροσβέστες και σωφρονιστικούς υπάλληλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα 8 εκατ. ευρώ το κονδύλι για τους πυροσβέστες. Τι είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για το επίδομα σε ένστολους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.



Περιλαμβάνονται οι ένστολοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στην πρόβλεψη χορήγησης του επιδόματος των 600 ευρώ, σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Μιλώντας στη Βουλή, επί της τροπολογίας του υπουργείου του για τη χορήγηση εφάπαξ επιδόματος 600 ευρώ στους αστυνομικούς και λιμενικούς, η οποία ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας, ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε ότι "ένας πολύ μεγάλος αριθμός, που υπηρετεί ως ένστολο προσωπικό στις φυλακές, είναι μέσα στην τροπολογία, και θα πάρουν το επίδομα των 600 ευρώ".

Απαντώντας σε σχετικές παρεμβάσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε επίσης ότι το εφάπαξ επίδομα στο ένστολο προσωπικό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του Λιμενικού Σώματος είναι "ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει. Δεν υπόκειται σε κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, ούτε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ, και δεν γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ΚΦΕ".

Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι οι δικαιούχοι θα πάρουν 600 ευρώ τώρα, "μία ή δύο ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα", και ότι το ποσό αυτό θα αποτελεί τμήμα του εισοδήματος τους [..] το οποίο θα δηλωθεί στο φορολογική δήλωσή τους την επόμενη χρονιά.

Σχολιάζοντας την παρέμβαση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελίας Λιακούλη που είπε ότι "στηρίζουμε τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης παρά τον κραυγαλέο προεκλογικό και επιδοματικό χαρακτήρα της", ο κ. Θεοδωρικάκος είπε πως "το γεγονός ότι το 2023 έχουμε εκλογές, δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι θα αποτελούσε αιτία για να μη δοθεί αυτό το επίδομα, που με πολύ σκληρή προσπάθεια εξασφαλίσαμε".

Ακολουθώντας στο βήμα τον κ. Θεοδωρικάκο ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς είπε ότι η κυβέρνηση διασφάλισε κονδύλι 8 εκατ. ευρώ προκειμένω να δοθεί επίδομα εκτός έδρας στους πυροσβέστες.

Ο ίδιος τόνισε ότι τα ποσά θα χορηγηθούν άμεσα και πως η ρύθμιση δεν χρειάζεται να υπαχθεί σε τροπολογία καθώς τα χρήματα θα δοθούν ως «εκτός έδρας».

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή την Τετάρτη στον ανακριτή

Τροχαίο - Μεσσηνία: ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε πεζή

Δολοφονία στο Μαρούσι: Ποινική δίωξη στην 17χρονη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία