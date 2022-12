Κοινωνία

Φωτιά σε σπίτι στην Φυλή

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ισόγειο οικίας επί της οδού Εγνατίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

#Πυρκαγιά σε οικία επί της οδού Εγνατίας, στη Φυλή Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 12, 2022

