Καιρός: Έρχεται 48ωρο με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Που και πόσο πολύ θα βρέξει την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Για πιο χαμηλές θερμοκρασίες από εκείνες της Δευτέρας, το διήμερο της Τρίτης και της Τετάρτης προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, αναφέροντας πάντως ότι η βουτιά του υδράργυρου δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς η επιστροφή των νοτιάδων από την Πέμπτη έως και το Σάββατο θα ανεβάσει τη θερμοκρασία και πάλι στους 20 με 22 βαθμούς.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τρίτη στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που την νύχτα θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις στα νότια, 4 με 6, ενώ στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι από βόρειες με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 13 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν βαθμιαία σε βόρειους-βορειοανατολικούς, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, που από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς, εντάσεως έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, γρήγορα όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική και την κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις και από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο 7 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια έως τους 9 με 12 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη λίγες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Οι νοτιάδες θα φέρουν και πάλι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Με παρόμοιο καιρό προβλέπεται να περάσει και η Παρασκευή.

