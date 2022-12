Life

Βρετανία - Θάνατος παιδιών: Παρουσιάστρια του BBC “λυγίζει” μεταδίδοντας την είδηση (βίντεο)

Συγκλονισμένη η παρουσιάστρια του βρετανικού δικτύου, μεταδίδει την έκτακτη είδηση ότι τρεις μαθητές δημοτικού βρήκαν φριχτό θάνατο σε παγωμένη λίμνη.

Με το ζόρι συγκράτησε τα δάκρυά της η παρουσιάστρια του BBC, Joanna Gosling την ώρα που μετέδιδε την τραγική είδηση σχετικά με τον θάνατο των τριών παιδιών μετά από πτώση τους σε παγωμένη λίμνη.

«Τρία παιδιά: 11, 10 και 8 ετών πέθαναν» λέει στον «αέρα» του BBC News, εμφανώς συντετριμμένη για το θλιβερό γεγονός

«Ανασύρθηκαν από την παγωμένη λίμνη Σόλιχαλ. Γνωρίζαμε πως διασώθηκαν 4 παιδιά. Ζητώ συγγνώμη τα νέα είναι τραγικά», αναφέρει στη συνέχεια.

Τέσσερα παιδιά ανασύρθηκαν από τα παγωμένα νερά της λίμνης από τα σωστικά συνεργεία, τα οποία ειδοποιήθηκαν χθες μετά το μεσημέρι στην Σόλιχαλ, πόλη στο νοτιοανατολικό Μπέρμινγχαμ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα παιδιά έπαιζαν πάνω στον πάγο παγωμένης λίμνης και έπεσαν μέσα στο νερό. Οι βρετανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αργότερα γνωστοποίησαν ότι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς υπέστησαν καρδιακή ανακοπή. Έπειτα ανακοινώθηκε ότι τρια εξ αυτών κατέληξαν.

Σημειώνεται ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει από την Παρασκευή κύμα ψύχους, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν σχεδόν παντού στη χώρα και σημαντικές χιονοπτώσεις κατά τόπους.

