Σεισμός στην Τουρκία, αισθητός και στην Ελλάδα

Η σεισμική δόνηση που ταρακούνησε το Τσανάκαλε, έγινε αισθητή και στον Έβρο.

Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου στη δυτική Τουρκία, σε παραλιακή περιοχή της επαρχιακής πόλης Τσανάκαλε.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Πανεπιστημίου Αθηνών το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 133 χλμ. Ανατολικά-Νοτιοανατολικά της Αλεξανδρούπολης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 50 χλμ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στους κατοίκους του Έβρου.

