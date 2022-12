Πολιτική

“Qatar Gate” – Κούλογλου: Υπήρξαν πιέσεις να αναλάβει η Καϊλή το χαρτοφυλάκιο των αραβικών χωρών

Τι είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για το αστείο που κυκλοφόρησε, μετά την αναφορά στο Κατάρ, στην ομιλία της Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στην πολύκροτη υπόθεση της Εύας Καϊλή, ανέφερε ότι κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο αν και μετά την ομιλία της στο ευρωκοινοβούλιο όπου είχε αναφέρει ότι «οι εργασιακές συνθήκες στο Κατάρ είναι ιδανικές», υπήρχε ένας αστεϊσμός μεταξύ των ευρωβουλευτών που αναρωτιόντουσαν «πόσο κόστισε αυτή η ομιλία;».

Ο κ. Κούλογλου, ανέφερε πως σύμφωνα με το δικό του ρεπορτάζ, όταν η κυρία Καϊλή είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η Πρόεδρος του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα, είχε δεχθεί πιέσεις για να αναλάβει η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, το χαρτοφυλάκιο για τος αραβικές χώρες.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κούλογλου είπε ότι δεν πιστεύει πως έχουν δωροδοκηθεί κι άλλοι ευρωβουλευτές, αλλά είναι σίγουρο πως έχει γίνει μια συστηματική δουλειά λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ, στο Ευρωκοινοβούλιο.

