Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

"Βουτιά" αυτοκινήτου σε γκρεμό βάθους 15 μέτρων. Στο νοσοκομείο ο οδηγός με πολλαπλά τραύματα.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στα Χανιά και συγκεκριμένα κοντά στον κόμβο Κολυμβαρίου.

Το αυτοκίνητο με οδηγό έναν 61χρονο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 15 μέτρων στο Κολυμβάρι Χανίων.

Επί τόπου βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία άνδρες της οποίας απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής αλυσίδας τον οδηγό ο οποίος παρελήφθη στη συνέχεια από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Χανίων με πολλαπλά τραύματα.

Ολοκληρώθηκε ο #απεγκλωβισμός ενός τραυματισμένου άνδρα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον κόμβο Κολυμβαρίου Χανίων Κρήτης.

Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 13, 2022

