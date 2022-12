Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μακρόν: αντιδράσεις για το ταξίδι του στο Κατάρ

Ο Γάλλος Προεδρος θα ταξιδέψει στο Κατάρ για να στηρίξει την εθνική Γαλλίας στη μάχη για τον τελικό του Μουντιάλ 2022.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ντόχα του Κατάρ την Τετάρτη (14/12) για να «υποστηρίξει τους "μπλε" στον ημιτελικό με το Μαρόκο», ανέφερε η προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας το βράδυ της Δευτέρας (12/12), απαντώντας στους πολιτικούς αντιπάλους του, που του ζήτησαν να μην πάει στο εμιράτο «για να παράσχει πολιτική υποστήριξη».

«Πρόκειται για την υποστήριξη των "μπλε" σε μια σημαντική στιγμή για τον γαλλικό αθλητισμό και τη γαλλομαροκινή φιλία», σημείωσε ένας προεδρικός σύμβουλος. «Είναι σημαντικό για τον πρόεδρο να είναι εκεί για να στηρίξει τους παίκτες της γαλλικής ομάδας», πρόσθεσε.

Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, ο Γάλλος πρόεδρος είχε ανακοινώσει την παρουσία του για τον ημιτελικό ή τον τελικό στην περίπτωση της πρόκρισης της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν, έχοντας δεχθεί κριτική, διότι μία τέτοια κίνηση θα θεωρείτο μία έμμεση υποστήριξη στο Κατάρ, το οποίο έχει επικριθεί για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κλιματιζόμενων σταδίων και τη θέση των γυναικών και των μειονοτήτων στη χώρα.

Τότε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει να μην «πολιτικοποιηθεί» ο αθλητισμός, προσθέτοντας ότι αυτά τα «ερωτήματα πρέπει να τεθούν όταν έρθει η ώρα».

«Πιστεύω ότι κάνει λάθος, μπορούμε και οι δύο να σεβαστούμε τον ενθουσιασμό του κόσμου για τη γαλλική ομάδα, αλλά δεν είναι το ίδιο να φέρουμε πολιτική υποστήριξη στο Κατάρ, με το να πάμε εκεί», είπε ο Μανουέλ Μπομπάρ, ο συντονιστής του La France Insoumise (ριζοσπαστική αριστερά), στο France inter radio.

«Η γαλλική ομάδα χρειάζεται τον κόσμο της για να κερδίσει κι όχι την παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στις εξέδρες. Από την άλλη τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ χρειάζονται τη διπλωματική δράση της Γαλλίας», πρόσθεσε ο βουλευτής.

