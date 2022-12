Τοπικά Νέα

Λαμία: γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Η γυναίκα που ζούζε μόνη της, δεν απαντούσε τα τελευταία 24ωρα στα τηλέφωνα των συγγενών της και έτσι κάλεσαν τις Αρχές.

Νεκρή βρέθηκε μέσα στο σπιτι της, από αστυνομικούς του ΑΤ Λαμίας, μια 69χρονη γυναίκα η οποία διέμενε μόνη της στα Ρεβένια Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport η 69χρονη δεν απαντούσε τις δυο τελευταίες ημέρες στα τηλέφωνα των συγγενών της με αποτέλεσμα εκείνοι να ενημερώσουν την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της. Μάλιστα στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.

Η εγκληματική ενέργεια αποκλείστηκε και όλα δείχνουν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο η νεκροψία - νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας.

