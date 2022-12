Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: από την αποθέωση στην... ανώμαλη προσγείωση

Ποια ήταν η πορεία των παικτών της Super League στο Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ να οδεύει σιγά-σιγά προς το τέλος του, οι ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν σε αυτό ξεκινούν τις μίνι διακοπές τους, ώστε να επιστρέψουν στους συλλόγους τους. Το ίδιο θα συμβεί και με τους 13 παίκτες της Super League που έδωσαν ή και συνεχίζουν να δίνουν το «παρών» στα γήπεδα του Κατάρ.

Από την αποθέωση, ωστόσο, της συμμετοχής στη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι 13 έφτασαν στην... προσγείωση. Κάποιοι, μάλιστα, εξ αυτών, στην ανώμαλη...

Ποιοι ήταν, όμως, οι 13 που εκπροσώπησαν τη Super League στο Κατάρ;

-Από την ΑΕΚ οι Ντομαγκόι Βίντα (Κροατία), Ορμπελίν Πινέδα (Μεξικό), Νταμιάν Σιμάνσκι (Πολωνία), Μιλάντ Μοχαμέντι και Εχσάν Χατζισαφί (αμφότεροι Ιράν).

-Από τον Ολυμπιακό οι Ιν-Μπομ Χουάνγκ και Ουί-Τζο Χουάνγκ (αμφότεροι Νότια Κορέα), Παπέ Αμπού Σισέ (Σενεγάλη) και Πιέρ Κούντε (Καμερούν).

-Από τον Άρη ο Νικολά Ενκουλού (Καμερούν).

-Από τον ΠΑΟΚ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς (Σερβία).

-Από τον Ατρόμητο ο Ουζντί Κεσχρίντα (Τυνησία) και

-Από τον Παναιτωλικό ο Ντέρεκ Κορνέλιους (Καναδάς).

Η Κροατία έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του τουρνουά, όπου την περιμένει η Αργεντινή (Τρίτη 13/12, 21:00). Ο Βίντα, ωστόσο, δεν έχει πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής λόγω τραυματισμού.

Το Ιράν κατέγραψε δυο ήττες και μία νίκη και αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Χατζισαφί (αρχηγός) και Μοχαμάντι ξεκίνησαν βασικοί και στα τρία ματς κι αμφότεροι στα δύο έγιναν αλλαγή. Στο διασυρμό από την Αγγλία (6-2), ο Χατζισαφί ήταν αναντικατάστατος ενώ ο Μοχαμάντι αποσύρθηκε στο 63’. Στη νίκη επί της Ουαλίας (2-0), οι ρόλοι αντιστράφηκαν, αφού ο Χατζισαφί έγινε αλλαγή στο 77’. Στην ήττα από τις ΗΠΑ (1-0) τέλος, ο Μοχαμάντι τραυματίστηκε (και μάλιστα σοβαρά, στους προσαγωγούς) και αντικαταστάθηκε στο 45’+3’ ενώ ο Χατζισαφί πέρασε εκτός στο 72’.

Αποκλεισμός και για το Μεξικό, παρά τους τέσσερις βαθμούς που συγκέντρωσε – από μία ισοπαλία, ήττα και νίκη. Ο Πινέδα έπαιξε για 77 λεπτά στη νίκη, γοήτρου όπως εξελίχθηκε μιας και δεν ήταν αρκετή, με 2-1 επί της Σαουδικής Αραβίας.

Με τους ίδιους βαθμούς (4) και στον ίδιο όμιλο με το Μεξικό, ήταν κι η Πολωνία που, ωστόσο, πέρασε στους «16». Στα νοκ άουτ, όμως, το εμπόδιο της Γαλλίας ήταν πολύ ψηλό (1-3). Ο Σιμάνσκι πέρασε ως αλλαγή στο 62’ στην ήττα με 2-0 από την Αργεντινή στον όμιλο.

Και για τη Νότια Κορέα οι τέσσερις βαθμοί, από μια ισοπαλία, ήττα και νίκη – στάθηκαν αρκετοί για να τη στείλουν στους «16». Ο Ιν-Μπομ ήταν ακρογωνιαίος λίθος στη μεσαία γραμμή των Ασιατών, αρχίζοντας και τελειώνοντας και στα τρία ματς του ομίλου. Βασικός ήταν μέχρι και το 65ο λεπτό και στην ήττα με 4-1, που σήμανε και τον αποκλεισμό, από τη Βραζιλία. Ο Ουί-Τζο, από την άλλη, ξεκίνησε βασικός κι έγινε αλλαγή στο 74’ στην πρεμιέρα κόντρα στην Ουρουγουάη (0-0). Στη συνέχεια πέρασε ως αλλαγή στα άλλα τρία ματς – στο 79’ κόντρα στην Γκάνα (ήττα 3-2), στο 81’ κόντρα στην Πορτογαλία (νίκη 2-1) και στο 80’ κόντρα στη «Σελεσάο».

Με δύο νίκες και μια ήττα, η Σενεγάλη προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Μουντιάλ, αλλά ήταν εύκολο θήραμα για την Αγγλία. Ο Σισέ έπαιξε και στα τρία ματς του ομίλου. Έβγαλε όλο το ματς με την Ολλανδία (ήττα 2-0) ενώ πέρασε ως αλλαγή στο 77’ στη νίκη επί του Κατάρ (3-1) και στο 90’+5’ στη νίκη επί του Εκουαδόρ (2-1). Ο στόπερ του Ολυμπιακού ήταν θεατής στην ήττα με 3-0 από τα «τρία λιοντάρια».

Αντίθετα, το Καμερούν με τέσσερις βαθμούς δεν μπόρεσε να προχωρήσει πέραν της φάσης των ομίλων. Ο Ενκουλού ήταν βασικός κι αναντικατάστατος τόσο στην ήττα από την Ελβετία (1-0) όσο και στην ισοπαλία με τη Σερβία (3-3). Λόγω τραυματισμού (βαρύ διάστρεμμα), που τον αφήνει εκτός ως τα μέσα Γενάρη, δεν έπαιξε στη νίκη επί της Βραζιλίας (1-0) που, όμως, δεν ήταν αρκετή. Ο Κούντε, από την άλλη, δεν έπειξε στην πρεμιέρα, ξεκίνησε βασικός κόντρα στους Σέρβους για να αποχωρήσει στο 67’ ενώ αντικαταστάθηκε στο 68’ κόντρα στη «Σελεσάο».

Στον ίδιο όμιλο ήταν κι η Σερβία του Ζίβκοβιτς που, όμως, πήρε μόλις ένα βαθμό. Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ ξεκίνησε βασικός και στα τρία ματς, όμως σε όλα έγινε αλλαγή: στο 57’ στην ήττα από τη Βραζιλία (2-0), στο 78’ στην ισοπαλία με το Καμερούν (3-3) όπου και έδωσε δύο ασίστ και στο 78’ στην ήττα από την Ελβετία (3-2).

Με τέσσερις βαθμούς – από μία ισοπαλία, ήττα και νίκη – αποκλείστηκε στους ομίλους και η Τυνησία. Ο Κεσχρίντα κατέγραψε τρεις συμμετοχές. Τις δυο πρώτες ως αλλαγή – μπήκε στο 88’ στο 0-0 με τη Δανία και στο 73’ στην ήττα με 1-0 από την Αυστραλία – ενώ ήταν βασικός κι αναντικατάστατος στη νίκη γοήτρου με 1-0 επί της Γαλλίας.

Παρά την καλή εικόνα, τέλος, ο Καναδάς γνώρισε τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και, φυσικά, αποκλείστηκε νωρίς. Ο Κορνέλιους δεν αγωνίστηκε καθόλου.

