Ισημερινός: Κεραυνός έβγαλε νοκ άουτ… 700 πετρελαιοπηγές!

Πως ένας κεραυνός στον Αμαζόνιο μείωσε κατά 11% της ημερήσια παραγωγή του πετρελαίου της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου του Ισημερινού —βασικού εξαγωγικού προϊόντος της χώρας— μειώθηκε κατά 11%, εξαιτίας διακοπής ρεύματος που έπληξε πάνω από 700 πετρελαιοπηγές, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

Ηλεκτρική «εκκένωση στην ατμόσφαιρα» (σ.σ. κεραυνός) την Κυριακή, σε περιφέρεια της χώρας όπου εκτείνεται μέρος του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και από όπου εξορύσσετε μαύρος χρυσός, προκάλεσε «βλάβη» σε τμήμα του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού, «που έπληξε 728 πετρελαιοπηγές», εξήγησε η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου, η Petroecuador, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι πετρελαιοπηγές αυτές, που αποτελούν το 46% εξ όσων εκμεταλλεύεται η εταιρεία, είναι ανάμεσα στις πλέον παραγωγικές της Petroecuador.

Ο Ισημερινός, άλλοτε κράτος μέλος του ΟΠΕΚ, παρήγαγε 493.418 βαρέλια πετρελαίου το Σάββατο, αλλά μόλις 56.165 την Κυριακή, λόγω της διακοπής του ρεύματος, σύμφωνα με δεδομένα του ρυθμιστικού φορέα της ενέργειας.

Το αργό πετρέλαιο είναι από τις βασικές πηγές εσόδων του κράτους της Λατινικής Αμερικής. Η παραγωγή έφθασε συνολικά τα 479.000 βαρέλια/ημέρα από τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο φέτος. Από την ποσότητα αυτή, το 78% εξόρυξε η Petroecuador. Τα 312.400 από τα 479.000 βαρέλια εξήχθησαν, με το δημόσιο να εξασφαλίζει έσοδα 8,46 δισεκ. δολαρίων (με την τιμή στα 89 δολάρια το βαρέλι μεσοσταθμικά), σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα.

Ο συντηρητικός πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο ανέλαβε την εξουσία πέρυσι υποσχόμενος να αυξήσει την παραγωγή στο 1 εκατομμύριο βαρέλια/ημέρα, όμως έκτοτε μείωσε τον στόχο στα 600.000 βαρέλια/ημέρα ως το τέλος της θητείας του, το 2025.

