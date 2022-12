Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Φωτογραφίες των ληστών που ξάφριζε σπίτια

Αυτή είναι η συμμορία που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε περιοχές της Θεσσαλονίκη. "Μπούκαραν" σε δεκάδες σπίτια με λεία πάνω από 310.000 ευρώ.

Τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες των τεσσάρων κατηγορούμενων ως μελών συμμορίας στους οποίους καταλογίζεται ότι διέπραξαν σωρεία διαρρήξεων, κλοπών και ληστειών, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και κυρίως στο Πανόραμα, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι φαίνεται να διέπραξαν συνολικά 23 «χτυπήματα», τα περισσότερα σε σπίτια, κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, με τη λεία τους να ξεπερνάει τις 310.000 ευρώ σε κοσμήματα και μετρητά.

Για την υπόθεση είχε γίνει παρουσίαση από την ΕΛ.ΑΣ. στα μέσα του περασμένου έτους.

Μετά τη σύλληψή τους, οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν απολογηθεί στον Ανακριτή και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των συλληφθέντων ΕΔΩ

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τηn σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανήλικων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388328 και 2310-388320 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι 22-05-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

