Θεσσαλονίκη: πέθανε ο 16χρονος που τον πυροβόλησε αστυνομικός

Κατέληξε το πρωί της Τρίτης ο 16χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη.

Κατέληξε ο 16χρονος Ρομά που είχε χτυπηθεί από πυρά αστυνομικού, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη.

Το ιατρικό ανακοινωθέν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο:

Ο ασθενής Φ.Κ. ετών 16 προσκομίσθηκε στο ΤΕΠ του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στις 5/12/22 στις 2:02π.μ. με τη Μονάδα του ΕΚΑΒ με τραύμα από πυροβόλο όπλο στην αριστερή ινιακή χώρα, σε κωματώδη κατάσταση. Υποβλήθηκε σε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Οδηγήθηκε μετεγχειρητικά στη ΜΕΘ με μέγιστη μηχανική και φαρμακευτική υποστήριξη των ζωτικών του λειτουργιών με την υγεία του να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σήμερα 13/12/22, παρά την προαναφερόμενη υποστήριξη και τις άοκνες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού τηςΜΕΘ, ο ασθενής απεβίωσε στις 10:10 π.μ.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του δεκαεξάχρονου.

Ανακοίνωση για τον θάνατο του 16χρονου εξέδωσε και ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού που πυροβόλησε τον νεαρό Ρομά κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Δυστυχώς ο Θεός δεν εισάκουσε τις προσευχές μας, όπως και τις προσευχές όλων όσων είχαν πληροφορηθεί το τραγικό συμβάν, ανεξαρτήτως ευθυνών του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισε να τον πάρει κοντά του.

Εύχομαι στην οικογένειά του να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και ειδικά στη μητέρα του παιδιού του να έχει το κουράγιο και τα μέσα να το μεγαλώσει σωστά και να το κάνει έναν χρήσιμο άνθρωπο στην κοινωνία."

Θεοδωρικάκος: Συλλυπητήρια στην οικογένεια του 16χρονου Ρομά

Την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 16χρονου που πυροβολήθηκε στην Θεσσαλονίκη από αστυνομικό, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, καλώντας ταυτόχρονα να σεβαστούν όλοι τη Δικαιοσύνη, με ανάρτηση που έκανε πριν από λίγα λεπτά στα social media.

Στην ανάρτηση του ο Υπουργός αναφέρει: «Εκφράζω βαθιά λύπη για τον θάνατο του 16χρονου αγοριού και την συμπαράστασή μου στους οικείους του. Επαναλαμβάνω πως η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει τα γεγονότα και να κρίνει για τις ευθύνες. Ας το σεβαστούμε όλοι αυτό».

Εκφράζω βαθιά λύπη για τον θάνατο του 16χρονου αγοριού και την συμπαράστασή μου στους οικείους του. Επαναλαμβάνω πως η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει τα γεγονότα και να κρίνει για τις ευθύνες. Ας το σεβαστούμε όλοι αυτό. — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) December 13, 2022

Την ίδια στιγμή, σε γενική επιφυλακή τέθηκε από νωρίς το πρωί και μέχρι νεωτέρας σε όλη την χώρα η αστυνομία με αφορμή τον θάνατο του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, καθώς στάλθηκε σχετικό σήμα σε όλες τις υπηρεσίες

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι «η τραγική εξέλιξη στην υπόθεση του Κώστα Φραγκούλη προκαλεί θλίψη και οργή. Θλίψη γιατί ένα παιδί 16 χρονών έχασε τη ζωή του, οργή γιατί αυτό συνέβη από σφαίρα αστυνομικού. Μια σφαίρα στο κεφάλι για παράβαση 20 ευρώ.

Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, στην Ελλάδα της διαφθοράς και της παρακμής η ανθρώπινη ζωή γίνεται όλο και πιο φθηνή. Η αστυνομική αυθαιρεσία με τις ευλογίες Θεοδωρικάκου - Μητσοτάκη οξύνεται. Η αίσθηση αδικίας και ανασφάλειας πνίγει τους πολίτες. Ένα μόνο αίτημα: παντού Δικαιοσύνη. Αυτό θα υπηρετήσει η προοδευτική κυβέρνηση της πολιτικής αλλαγής».

«Η ατιμωρησία των δολοφόνων αστυνομικών του Νίκου Σαμπάνη σκότωσε τον 16χρόνο Ρομά Κώστα Φραγκούλη στη Θεσσαλονίκη» αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Μιχάλης Κριθαρίδης.

"Ο θάνατος του 16χρονου Ρομά, που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από αστυνομικό επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ σε βενζινάδικο, προκαλεί δίκαιη οργή και αγανάκτηση.Εδώ και μία εβδομάδα, αντί η ηγεσία της ΕΛΑΣ και το αρμόδιο Υπουργείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και οι εντολείς τους, να πουν έστω την αλήθεια για το περιστατικό, το μόνο που έχουμε είναι ανακοινώσεις, οι οποίες διαψεύδονται από τα γεγονότα και μια άθλια προπαγάνδα που αναπαράγει τον ρατσισμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό.Μάλιστα, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενα δολοφονικά περιστατικά, η κυβέρνηση δεν διστάζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι στους πιο αδύναμους κοινωνικά, εντείνοντας στο έπακρο την κρατική βία.Το περιστατικό αυτό φέρνει ακόμη πιο έντονα στο προσκήνιο τα περιστατικά αστυνομικής βίας κι αυθαιρεσίας, που πολλαπλασιάζονται στο έδαφος μιας πολιτικής που, από τη μία ενισχύει την καταστολή απέναντι στον λαό, ενώ από την άλλη επανειλημμένα συγκαλύπτει υποθέσεις κι ενόχους.Φέρνει πάνω από όλα στο προσκήνιο την ανάγκη να βρεθεί στο επίκεντρο της λαϊκής πάλης η κατάργηση όλων των αντιδραστικών νόμων, αλλά και των διάφορων ομάδων καταστολής ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανεπιστημιακή αστυνομία κι άλλων ειδικών κατασταλτικών μονάδων.

Το ΚΚΕ έχει απαιτήσει κατ’ επανάληψη την άμεση κατάργηση όλων των κατασταλτικών τεχνικών μέσων και υλικών που στοχεύουν τους αδύναμους και το λαό. Να αποσυρθούν και να καταστραφούν οι “ΑΙΑΝΤΕΣ” και κάθε άλλο κατασταλτικό μέσο. Να σταματήσει η αστυνόμευση των διαδηλώσεων, των πορειών και όλων των διαμαρτυριών του λαού και της νεολαίας. Σε κάθε περίπτωση να απαγορευθεί η χρήση πυροβόλων όπλων όλων των τύπων εναντίον τους. Να απαγορευθεί, επίσης, στις διαδηλώσεις-πορείες και διαμαρτυρίες του λαού η ρίψη δακρυγόνων, καπνογόνων, χημικών, οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.Δεν θα περάσει καμιά προσπάθεια συγκάλυψης ούτε αυτής, ούτε άλλων υποθέσεων αστυνομικής βίας. Η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων είναι το μόνο που μπορεί να γίνει ανεκτό όχι μόνο από τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά συνολικά από το λαό και τη νεολαία" τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ.

«Ο 16χρόνος Ρομά Κώστας Φραγκούλης κατέληξε δυστυχώς αφού πάλεψε πρώτα για μέρες στην εντατική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έχοντας δεχθεί ένα θανατηφόρο όπως τελικά αποδείχθηκε δυστυχώς χτύπημα με σφαίρα στο κεφάλι από αστυνομικό της ΔΙΑΣ για 20 ευρώ απλήρωτης βενζίνης. Η τραγική αυτή κατάληξη επιβεβαιώνει πως όσο συνεχίζει η ατιμωρησία της ΕΛ.ΑΣ., την οποία ασπάζεται ο ίδιος ο Υπουργός “Προστασίας του Πολίτη”, που επισκέφτηκε τους δολοφόνους του Νίκου Σαμπάνη, τόσο θα θρηνούμε νέα παιδιά. Η ατιμωρησία αυτή των αστυνομικών που σκότωσαν τον Νίκο Σαμπάνη, σκότωσε τον 16χρόνο Ρομά Κώστα Φραγκούλη στη Θεσσαλονίκη. Οργή και αγανάκτηση μας πλημμυρίζει όλες και όλους, όσ@ απαιτούμε “ΔΗΚΕΟΣΗΝΙ”, διότι οι ζωές των Ρομά μετράνε, οι ζωές των νέων ανθρώπων μετράνε, η ζωή κανενός δεν μπορεί να αφαιρείται για 20 ευρώ βενζίνης. Να αφοπλιστούν και να καταργηθούν εδώ και τώρα οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες της ΕΛ.ΑΣ. που δολοφονούν νέους ανθρώπους και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο, ενώ επιβραβεύονται κιόλας από την Πολιτεία με 600 ευρώ. Να σταματήσει η Κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία να υποθάλπουν αυτή την ατιμωρησία της ΕΛ.ΑΣ. που οδηγεί σε νέα δολοφονικά χτυπήματα» αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.





