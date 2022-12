Πολιτική

“Qatar Gate” - Ευρωκιονοβούλιο: η Καϊλή καθαιρείται από αντιπρόεδρος

H Εύα Καϊλή καθαιρείται από τη θέση της αντιπροέδρου της Ευρωβουλής και της αφαιρούνται όλες οι αρμοδιότητες.

Με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, παραπέμπεται σε καθαίρεση η Εύα Καϊλή, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του σώματος Ρομπέρτα Μέτσολα, στον απόηχο του σκανδάλου που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη σκιά του σκανδάλου χρηματισμού από το Κατάρ που έχει ξεσπάσει, δήλωσε, μετά το πέρας της Διάσκεψης των Προέδρων, ότι η Εύα Καϊλή καθαιρείται από τη θέση της αντιπροέδρου της Ευρωβουλής και της αφαιρούνται όλες οι αρμοδιότητες.

Η Ρομπέρτα Μετσόλα είπε στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι η Ολομέλεια της Ευρωκοινοβουλίου θα ψηφίσει σε δεύτερο χρόνο και πιο συγκεκριμένα στη μία το μεσημέρι, την αφαίρεση της αντιπροέδρου -εκ των 14 συνολικά-, αν συγκεντρώσει πλειοψηφία δύο τρίτων του Σώματος.

Σημειώνεται ότι Βάσει του ‘Αρθρου 21 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί, αποφασίζοντας με πλειοψηφία τριών πέμπτων των ψηφισάντων, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να προτείνει στην Ολομέλεια τον τερματισμό της θητείας του Αντιπροέδρου, ακόμα και του ίδιου του Προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου που έχει εκλεγεί στο Κοινοβούλιο, όταν θεωρεί ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα.

