“Κιβωτός του Κόσμου”: Ξεσπά η μητέρα του 15χρονου στο “Πρωινό” (βίντεο)

"Θα πάρω το νόμο στα χέρια μου" λέει οργισμένη η μητέρα του 15χρονου.

Νέα καταγγελία για πράξεις που στέφονται κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας από πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου, εξετάζει η Εισαγγελία Ανηλίκων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην παραπάνω καταγγελία έχει προβεί ένας 15χρονος από τη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στο Βόλο, ο οποίος φαίνεται να μίλησε για ασελγείς πράξεις εις βάρος του.

Το αγόρι κατέθεσε στην Αθήνα σε ειδικούς επιστήμονες. Ο ανήλικος φέρεται ότι αναφέρθηκε σε νέα στοιχεία, λέγοντας πως έπεσε θύμα ασελγών πράξεων από συγκεκριμένο πρόσωπο όταν ήταν 13 ετών.

Πρόκειται για την δεύτερη καταγγελία που γίνεται στις Αρχές από την ώρα που άρχισαν οι αποκαλύψεις για τη ΜΚΟ και η τρίτη συνολικά που εξετάζεται από την αστυνομία, παράλληλα με τις έρευνες για τα οικονομικά της οργάνωσης.

Η μητέρα του 15χρονου ξεσπά στην εικπομπή "Το Πρωινό" και αναφέρει πως "το παιδί είχα να το δω 3 μήνες, είχε πάει διακοπές με το υψηλόβαθμο στέλεχος σε πεντάστερο ξενοδοχείο των Ιωαννίνων και μετά από αυτό γύρισε άλλος άνθρωπος το παιδί μου, πιο κλειστός και φοβισμένος" δήλωσε η μητέρα του ανήλικου.

Όπως τόνισε "αν δεν με αφήσουν να μιλήσω με το παιδί μου θα πάρω το νόμο στα χέρια μου. Έχω 6 παιδιά και μου πήραν το 5ο. Δηλαδή για τα άλλα παιδιά μου είμαι καλή μάνα και για αυτό δεν ήμουν".





