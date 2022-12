Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Γαλλία: Χρυσάφι…. στα πόδια της ομάδας για την κούπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη και να αποκλειστούν αύριο από το Μαρόκο, οι Γάλλοι διεθνείς θα λάβουν περίπου 250.000 ευρώ έκαστος!

Πλουσιότεροι κατά 400.000 ευρώ θα γίνουν οι Γάλλοι διεθνείς, σε περίπτωση κατάκτησης του Μουντιάλ, που διεξάγεται στο Κατάρ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο σχετικό δημοσίευμα της «Le Parisien», αυτό το ποσό, είναι μεγαλύτερο κατά 50.000 ευρώ, σε σχέση με τα χρήματα που πήραν οι «πετεινοί» για τον θρίαμβο τους, στα γήπεδα της Ρωσίας, επικρατώντας στον τελικό του Μουντιάλ 2018 με 4-2 της Κροατίας.

Παράλληλα, όπως προστίθεται στο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, εάν οι «τρικολόρ» αποκλεισθούν από το Μαρόκο στον αυριανό (14/12, 21:00) ημιτελικό, θα εισπράξουν ένα ποσό μεταξύ 238 και 257 χιλιάδων ευρώ, η ακρίβεια του οποίοι θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του «μικρού τελικού», που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο (17/12).

Σε περίπτωση κατάκτησης του Μουντιάλ, το πριμ θα εισπράξουν τόσο τέσσερα μέλη του επιτελείου, όσο και οι Καρίμ Μπενζεμά και Λούκας Ερναντέζ, οι οποίοι τραυματίσθηκαν στο Μουντιάλ, αλλά δεν αντικαταστάθηκαν από τον Ντιντιέ Ντεσάμπ και δεν έχασαν την θέση τους, στην 26μελή αποστολή.

Ωστόσο, τα περισσότερα από τα χρήματα που θα εισπράξει η γαλλική ομοσπονδία (FFF) ποδοσφαίρου από την FIFA, θα δοθούν σε ενώσεις, αλλά και σε γαλλικούς ερασιτεχνικούς συλλόγους, που εξακολουθούν να προσπαθούν να ανακάμψουν από την πανδημία της Covid-19. Υπενθυμίζεται, ότι η FFF έχει ήδη λάβει 1,4 εκατομμύρια ευρώ, για την προετοιμασία του Μουντιάλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία, αισθητός και στην Ελλάδα

Παγώνη: Ο “ιός της καμήλας” σκοτώνει 1 στους 3 που κολλάνε

Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό