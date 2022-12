Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Νέα αναβολή εξόργισε τους γονείς της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναβλήθηκε στον Άρειο Πάγο η υπόθεση Τοπαλούδη. Έξαλλοι οι γονείς της αδικοχαμένης φοιτήτριας.

Την απογοήτευση και την οργή τους εξέφρασαν οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη για την αναβολή της συζήτησης των αιτήσεων αναίρεσης στον Άρειο Πάγο των δυο καταδικασμένων για τη δολοφονία.

Η συζήτηση στο ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου αναβλήθηκε για τις 19 Σεπτεμβρίου 2023 λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου του 24χρονου κατηγορούμενου ο οποίος συντάχθηκε με την απόφαση του ΔΣΑ για αποχή των δικηγόρων νομικής βοήθειας από τα καθήκοντα του.

Ο 26χρονος Ροδίτης και ο 24χρονος συγκατηγορούμενος του, οι οποίοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα σε ισόβια κάθειρξη και 15 έτη για τη δολοφονία και το βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη, έχουν καταθέσει αιτήσεις αναίρεσης στον Άρειο Πάγο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία, αισθητός και στην Ελλάδα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Ολοκατύτωμα Καλαβρύτων: Το χρονικό του ναζιστικού εγκλήματος