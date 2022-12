Κοινωνία

Αθήνα: 46χρονος συνελήφθη με 55 κιλά κάνναβη

Ο 46χρονος ήταν γνωστός στο κέντρο της Αθήνας για τη διακίνηση ναρκωτικών

Με 55 κιλά κάνναβης συνελήφθη ένας αλλοδαπός στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του κατηγορούμενου στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, συστήθηκε ειδική ομάδα έρευνας και έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε ο 46χρονος.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-61 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 54 κιλά και 410 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-ζυγαριά ακριβείας

και 2 κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, ο συλλειφθείς δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

