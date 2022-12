Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Θετικός στον κορονοϊό (βίντεο)

Δεν παρευρέθηκε στη δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.



Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι θετικός στον κορονοϊό, σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» και δεν έδωσε το παρών στη δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, λόγω της υγείας του.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Πέτρος Φιλιππίδης αντιμετωπίζει βαριά συμπτώματα και ισχυρά αναπνευστικά προβλήματα.

Ο ηθοποιός έχει υποκείμενα νοσήματα, ενώ στο παρελθόν, είχε ένα ισχαιμικό επεισόδιο. Για τον λόγο αυτό, του χορηγήθηκε ειδική αγωγή.

Ακόμη, σύμφωνα με την δικηγόρο, Κική Μπακιρτζίδου υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάστασή του και είναι πιθανό να διακομιστεί σε νοσοκομείο. Πάντα στο πλευρό του η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου.

