Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Χάρι, η Μέγκαν και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

"Η Σελήνη είναι σήμερα στο Λιοντάρι και οι εντάσεις βγαίνουν στην επιφάνεια" είπε η Λίτσα Πατέρα στον πρόλογο της, πριν τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Μάλιστα, έκανε και αναφορά στο "μέλλον" της Μέγκαν και του Χάρι "εκείνος είναι Παρθένος, εκείνη Λιοντάρι και αμφιβάλλω πολύ για το αν θα μακροημερεύσει αυτή η σχέση".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή "Το Πρωινό":





