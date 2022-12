Αθλητικά

Γιάννης Διακογιάννης: το “αντίο” από τον αθλητικό κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αθλητικός κόσμος, αποχαιρετά τον Γιάννη Διακογιάννη.

Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Διακογιάννης, η θρυλική φωνή της αθλητικής δημοσιογραφίας και ο αθλητικός κόσμος σύσσωμος τον αποχαιρετά με θλίψη.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εξέδωσε ανακοίνωση για τον "δηλωμένο" φίλαθλο του τριφυλλιού.

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Έλληνα δημοσιογράφου με την πλέον εμβληματική φωνή, του Γιάννη Διακογιάννη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του." αναφέρει σε ανάρτησή στο Twitter.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Έλληνα δημοσιογράφου με την πλέον εμβληματική φωνή, του Γιάννη Διακογιάννη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.?? pic.twitter.com/SrBtogkaNl — Panathinaikos BC (@paobcgr) December 13, 2022

Το δικό της "αντίο" είπε μέσα από ανάρτηση και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφέροντας:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά μια εμβληματική μορφή του Τύπου και του αθλητισμού. Ο Γιάννης Διακογιάννης και η φωνή του «έντυσαν» την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο.

Κέρδισε το δικαίωμα στην αιωνιότητα, με το ήθος, την ανεξαρτησία και την βαθιά γνώση του αντικειμένου του! Η φωνή που «μας ενώνει και μας δονεί» θα μείνει αθάνατη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά μια εμβληματική μορφή του Τύπου και του αθλητισμού. Ο Γιάννης Διακογιάννης και η φωνή του «έντυσαν» την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. pic.twitter.com/m5HTiPVRua — PAOK FC (@PAOK_FC) December 13, 2022

"Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του κορυφαίου αθλητικού δημοσιογράφου, Γιάννη Διακογιάννη, που σήμερα (13/12) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η ιδιαίτερη φωνή του θα μας συντροφεύει για πάντα.

Καλό ταξίδι…" αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ανάρτηση για την ιστορική φιγουρα της αθλητικής δημοσιογραφίας, έκανε και η ΚΑΕ ΑΕΚ, στην οποία αναφέρει: "Θα μας ενώνει και θα μας δονεί, η φωνή του… για μια ζωή! Καλό Κατευόδιο, Γιάννη Διακογιάννη."

Θα μας ενώνει και θα μας δονεί, η φωνή του... για μια ζωή!

Καλό Κατευόδιο, Γιάννη Διακογιάννη.#AEKBC pic.twitter.com/BzdO7MAeGh — AEK B.C. (@aekbcgr) December 13, 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, ο οποίος αφήνει πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό και φτωχότερο το λειτούργημά μας».

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου αναφέρει στην ανακοίνωσή του: «Η διοίκηση και τα μέλη του Πανελληνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) με απέραντη θλίψη αποχαιρετούν το Γιάννη Διακογιάννη, τον πιο γνωστό αθλητικό συντάκτη, του οποίου η φωνή ένωνε όχι μόνο τους φιλάθλους, αλλά όλους τους Έλληνες, όπως τραγουδούσε και ο Κηλαηδόνης. Το Γιάννη Διακογιάννη που ήταν ο δάσκαλος γεννεών αθλητικών δημοσιογράφων και έγραψε ιστορία.

Η Ελλάδα θρηνεί για το χαμό του. Ο Γιάννης Διακογιάννης έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης 13 Δεκεμβρίου σε ηλικία 92 ετών. Είχε γεννηθεί στις 5 Ιανουαρίου 1931. Η καριέρα του στην αθλητική δημοσιογραφία άρχισε νωρίς και το 1959 γράφτηκε στη δύναμη των μελών του ΠΣΑΤ. Το όνομά του συνδέθηκε με τα μεγάλα γεγονότα και βεβαίως με την «Αθλητική Κυριακή», την μακροβιότερη εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης. Εργάστηκε σε πολλές εφημερίδες, αθλητικές και πολιτικές, και έγραψε πολλά βιβλία δίνοντας βάρος στα βιογραφικά των μεγάλων του αθλητισμού».

«Η φωνή του μας ταξίδεψε σε όλα τα γήπεδα και στάδια και φούντωσε τα όνειρά μας να κάνουμε αθλητισμό. Καλό ταξίδι αξέχαστε Γιάννη Διακογιάννη!», αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Σε ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρεται: «Η χαρακτηριστικότερη φωνή των αθλητικών μεταδόσεων στην Ελλάδα, η φωνή των Μουντιάλ σίγησε εν μέσω Μουντιάλ. Ο Γιάννης Δακογιάννης, η πιο εμβληματική φυσιογνωμία του αθλητικού ρεπορτάζ και της αθλητικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Ο πρόεδρος Παναγιώτης Μπαλτάκος, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και σύσσωμη η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους για την πολύ μεγάλη απώλεια, καθώς ο Γιάννης Διακογιάννης είχε πολυετή και ανεκτίμητη προσφορά και επιρροή στον ελληνικό αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο».

«Η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του δημοσιογράφου Γιάννη Διακογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο εκλιπών υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους αθλητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του, καθώς η ευρεία καλλιέργειά του, η ευφράδειά του στις περιγραφές των αγώνων, η μετριοπάθειά του και η βαθιά γνώση του αθλητισμού, τον είχαν καταστήσει ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους τους φιλάθλους, ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης», επισημαίνει στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η Super League.

Στην ιδιαίτερη αγάπη του εκλιπόντος για τον στίβο, στέκεται η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ: «Η πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ με απέραντη θλίψη αποχαιρετούν τον Γιάννη Διακογιάννη, τον λάτρη του κλασικού αθλητισμού, τον διακεκριμένο αθλητικό συντάκτη, συγγραφέα, απαράμιλλο σχολιαστή αθλητικών μεταδόσεων στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, μοναδικό λόγω της γλαφυρότητας της φωνής και της ευρύτητας των γνώσεων που τον διέκρινε. Ο Γιάννης Διακογιάννης θεωρείται ως ο κορυφαίος του είδους, λόγω των μεγάλων γνώσεών του στον κλασικό αθλητισμό και όπως δήλωνε είχε δύο αγάπες, τον στίβο και τη μουσική».

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης τονίζει: «Μεγάλη θλίψη και έντονη συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Διακογιάννη. Ενας κορυφαίος δημοσιογράφος, πρωτοπόρος σε πολλά για την αθλητική δημοσιογραφία στη χώρα και πάνω απ’ όλα με ξεχωριστό ήθος, ευπρέπεια και γνώσεις. Το Δ.Σ. της ΕΟΚ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του. Η απώλεια είναι σημαντική για τον αθλητισμό της Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο γι’ αυτόν, αφού ο εκλιπών υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα με πλήθος ενδιαφερόντων τα οποία και "μοιραζόταν" μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Η φωνή του ένωσε και δόνησε τον ελληνικό λαό, όπως πολύ εύστοχα αποτύπωσε το τραγούδι του αείμνηστου Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».





Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: Θετικός στον κορονοϊό (βίντεο)

Ολοκατύτωμα Καλαβρύτων: Το χρονικό του ναζιστικού εγκλήματος

Μάτι - Μάρτυρας: Άφησα τη μητέρα μου να καεί για να σώσω την οικογένειά μου