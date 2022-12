Οικονομία

Υποκλοπές: αιφνιδιαστικές έφοδοι σε εταιρείες για παράνομο λογισμικό

Το αίτημα, η ΕΥΠ και το αποτέλεσμα της έρευνας που έγινε σε αρκετά διαφορετικά σημεία του Λεκανοπεδίου.

Έφοδοι σε εταιρείες που φαίνεται να σχετίζονται με την υπόθεση των παρακολουθήσεων πραγματοποιούνται μετά από εισαγγελική εντολή.

Οι δύο εισαγγελείς Κ.Σπυρόπουλος και Α.Τριανταφύλλου αξιοποιώντας στοιχεία που έφτασαν στα χέρια τους τις τελευταίες ημέρες μέσω εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων, εντόπισαν πρόσωπα που φέρονται να έχουν σχέση με εταιρείες που σχετίζονται με το λογισμικό predator. Έτσι έδωσαν εντολή για αιφνιδιαστικές εφόδους σε τουλάχιστον έξι εταιρείες, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην έρευνα τους για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανέλαβαν τις έρευνες σε έξι εταιρείες και κατοικίες εμπλεκομένων στην υπόθεση παρακολουθήσεων από το παράνομο λογισμικό predator.

Αν και από την ΕΛ.ΑΣ δεν αναφέρουν το πραγματικό για τα ευρήματα, οι αστυνομικοί αναζήτησαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σκληρούς δίσκους και μέσα ψηφιακής αποθήκευσης, στα οποία ενδεχόμενα προκύψουν στοιχεία για την υπόθεση.

Αίτημα ακόμα έγινε στην ΕΥΠ προκειμένου να υπάρξει επιβεβαίωση ή διάψευση των ονομάτων πολιτικών, κρατικών αξιωματούχων, δημοσιογράφων και άλλων προσώπων που βάσει δημοσιευμάτων φέρονται να είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση απέστειλαν οι εισαγγελείς Κ.Σπυρόπουλος και Α.Τριανταφύλλου.

Οι εισαγγελείς ζητούν από την ΕΥΠ να απαντήσει επισήμως εάν πράγματι ισχύουν οι λίστες προσώπων υπό παρακολούθηση που έχουν δημοσιευτεί από την εφημερίδα documento και από άλλα δημοσιεύματα και καταγγελίες.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έφοδοι σε τουλάχιστον έξι εταιρείες που σχετίζονται με πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με το λογισμικό predator. Οι έφοδοι πραγματοποιούνται εκτός από τα γραφεία των εταιρειών και σε σπίτια προκειμένου να ανευρεθούν στοιχεία και πειστήρια που να σχετίζονται με την έρευνα για τις παρακολουθήσεις.

Οι εισαγγελικές αρχές έφτασαν στα ίχνη των εταιρειών και των προσώπων αξιοποιώντας στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που δείχνουν να υπάρχει σύνδεση με τις εταιρείες Intellexa και Krilel είτε επειδή έχουν κοινή έδρα είτε επειδή στη μετοχική τους σύνθεση εντοπίστηκαν ίδια πρόσωπα.

Τα επίμαχα στοιχεία θα αξιολογηθούν από τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους.

