Τηλεθέαση - ΑΝΤ1: Νέα πρωτιά για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό για την ενημέρωσή του.



Από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, επέλεξε το τηλεοπτικό κοινό να ενημερωθεί για όλα τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, και την εβδομάδα 5-11 Δεκεμβρίου. Τα αποκλειστικά ρεπορτάζ και οι έγκριτες αναλύσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, οι οποίοι του έδωσαν την πρωτιά, έναντι του ανταγωνισμού, στον πίνακα της τηλεθέασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το ΑΝΤ1 NEWS κυριάρχησε όλων των δελτίων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης, και κατέκτησε την πρώτη θέση, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, όσο και στο σύνολο του κοινού με μέσο όρο 17% και 15,2%, αντίστοιχα.

Καθημερινά, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 βρίσκεται στην καρδιά των εξελίξεων, φέρνοντας στο προσκήνιο τα γεγονότα, αναδεικνύοντας τους πρωταγωνιστές και αποκαλύπτοντας την ουσία πίσω από τις ειδήσεις.

