Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων - Σακελλαροπούλου: Δεν λησμονούμε και δεν εφησυχάζουμε

Στις εκδηλώσεις για την 79η επέτειο Μνήμης του Ολοκαυτώματος στα Καλάβρυτα παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



«Δεν λησμονούμε και δεν εφησυχάζουμε. Είναι καθήκον και ηθική ευθύνη όλων μας» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από τα Καλάβρυτα, όπου παρέστη στις εκδηλώσεις για την 79η επέτειο Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την κατάθεση στεφάνου στον τόπο της εκτέλεσης, δήλωσε ότι «η σφαγή των Καλαβρύτων, στις 13 Δεκεμβρίου 1943, είναι ένα από τα αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου της ναζιστικής Γερμανίας». «Μια ολοκληρωτική καταστροφή, για την οποία κανείς μέχρι σήμερα δεν λογοδότησε, ούτε τιμωρήθηκε. Ένα γεγονός που σημάδεψε οδυνηρά τη συλλογική μας μνήμη».

«Τιμάμε τα μαρτυρικά θύματα, καθώς και όσους έμειναν πίσω, γέροντες, γυναίκες, παιδιά, και πάλεψαν για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μέσα στον τρόμο και την ερήμωση. Δεν λησμονούμε και δεν εφησυχάζουμε. Είναι καθήκον και ηθική ευθύνη όλων μας», τόνισε η κυρία Σακελλαροπούλου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο νέο Δημαρχείο, όπου την υποδέχθηκε ο δήμαρχος Αθανάσιος Παπαδόπουλος, και αμέσως μετά ξεναγήθηκε στην έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων», στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, καθώς και στο Διεθνές Κέντρο Φιλοξενίας Νέων «Το όραμα».

Αργότερα, η κυρία Σακελλαροπούλου θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας.

