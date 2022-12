Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε καταυλισμό Ρομά και στις γραμμές του Προαστιακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στην περιοχή από την φωτιά. Προβλήματα με τα δρομολόγια του Προαστιακού.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά έχει ξεσπάσει στις γραμμές του Προαστιακού στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς-Κιάτο να γυρνάνε σε προηγούμενους σταθμούς.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα δρομολόγια 1324 και 1325 της γραμμής Πειραιάς-Κιάτο του Προαστιακού, τα οποία δεν μπορούν να φτάσουν στον σταθμό στον Ασπρόπυργο λόγω της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι συρμοί 1324 και 1325 δεν μπορούν να περάσουν από το ΣΣ Ασπροπύργου εξαιτίας φωτιάς σε καταυλισμο και στις γραμμες. Επιστρέφουν στους προηγούμενους σταθμούς. Σε αναμονη η κυκλοφορία των επόμενων δρομολογίων της γραμμής.

— Hellenic Train (@HellenicTrain) December 13, 2022

Πληροφορίες αναφέρουν ότι φωτιά έχει ξεσπάσει και σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπουργο. Το κλίμα είναι τεταμένο μετά τον θάνατο του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν φόβοι για επεισόδια.

Εν τω μεταξύ, δύο γυναίκες συνελήφθησαν, το βράδυ της Τρίτης, στο Μενίδι, επειδή, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο ευρώ τα κατασχεμένα χρήματα

Δολοφονία στο Μαρούσι: Με 40 μαχαιριές σκότωσε η 17χρονη την 23χρονη

Μάτι - Μάρτυρας: Καίγονταν οι γονείς μου κι νόμιζα ότι ήταν ξύλα!