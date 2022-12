Life

Δίκη Φιλιππίδη - Μάρτυρας: ο Πέτρος δεν ήταν βίαιος, δεν ξέφυγε ποτέ από το μέτρο

Τι είπαν στο Δικαστήριο μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου για τρεις υποθέσεις σεξουαλικής βίας.



Την εικόνα ενός ανθρώπου δοτικού, ήρεμου, με άψογες συνεργασίες, μετέφεραν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορούμενου για τρεις υποθέσεις σεξουαλικής βίας Πέτρου Φιλιππίδη.

Απόντος του επιφανούς ηθοποιού, που είναι ασθενής, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων που έχουν προταθεί από τον κατηγορούμενο.

Στην κατάθεση της, ραδιοφωνική παραγωγός η οποία είπε πως είχε ερωτική σχέση με τον κατηγορούμενο για πέντε χρόνια, όταν αυτός ήταν φοιτητής στο θέατρο Τέχνης, χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο ως «έναν άνθρωπο με συγκρότηση, ένα χαρακτήρα ευαίσθητο με ενσυναίσθηση».

Όπως ανέφερε η γυναίκα, η οποία τόνισε πως δεν σταμάτησαν ποτέ να είναι φίλοι με τον Πέτρο Φιλιππίδη, «κατά τη διάρκεια της σχέσης μας ήταν πάρα πολύ τρυφερός και δοτικός, δεν ήταν επιθετικός, δεν ήταν καν νευρικός». Κατέθεσε επίσης πως «όταν είδα τις καταγγελίες αισθάνθηκα τεράστιο σοκ. Είμαι υπέρ του metoo, είμαι υπέρ των καταγγελιών. Θα έπρεπε όλη η κοινωνία να είναι έτσι και να μην είναι απλώς ένα κίνημα». Συμπλήρωσε ωστόσο: «Δέχομαι ότι αν τώρα μπορεί κάποιος να μιλήσει, ας μιλήσει. Το σέβομαι. Αλλά αν το πεις επιτόπου, θα σωθεί και κάποιος άλλος. Μετά από 10 χρόνια δεν ξέρω τι νόημα έχει».

Υπεράσπιση : Τόσες καταγγελίες πώς τις εξηγείτε;

: Τόσες καταγγελίες πώς τις εξηγείτε; Μάρτυρας : Μπορεί να μην έχει φανεί το κίνητρο. Μπορεί να μην είναι και κοινό το κίνητρο της κάθε καταγγέλλουσας.

: Μπορεί να μην έχει φανεί το κίνητρο. Μπορεί να μην είναι και κοινό το κίνητρο της κάθε καταγγέλλουσας. Υπεράσπιση : Εσάς αν σας βίαζαν, θα το ξεχνάγατε;

: Εσάς αν σας βίαζαν, θα το ξεχνάγατε; Μάρτυρας: Εγώ δεν ξεχνάω ούτε τις παρενοχλήσεις που έχω υποστεί.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης μία συνταξιούχος, πρώην στέλεχος του Εθνικού Θεάτρου και μία νυν εργαζόμενη στέλεχος του κορυφαίου θεατρικού πολιτισμικού οργανισμού, οι οποίες τόνισαν ότι ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα με την συνεργασία τους με τον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Δεν είχε ποτέ βίαιη συμπεριφορά ο Πέτρος, δεν ξέφυγε ποτέ από το μέτρο. Δεν ήταν τύραννος ούτε τρελός» είπε η συνταξιούχος, η οποία τόνισε πως «δεν είχε ακουστεί ποτέ τίποτα. Πιστεύω δεν είχε ακουστεί γιατί δεν είχε συμβεί τίποτα».

Η συγκεκριμένη μάρτυρας σχολίασε την κατάθεση της κ. Εβελίνας Παπούλια, λέγοντας πως της προξένησε εντύπωση ότι «περιέγραψε κάτι και είπε ότι δεν την ενόχλησε αυτό και συνέχισε τη συνεργασία με τον Φιλιππίδη. Την πείραξε που την πρόσβαλε σε μια σχολή υποκριτικής. Μα είναι δυνατόν;».

Το νυν στέλεχος του Εθνικού θεάτρου κατέθεσε πως σε πρόβες ποτέ δεν υπήρξαν διαμαρτυρίες ή παράπονα. «Όλο αυτό που γίνεται όλο αυτό τον καιρό έχει και μια άλλη οπτική: μόλις πάει κάποιος να πει κάτι θετικό για τον Φιλιππίδη στην τηλεόραση, τον κόβουνε στον αέρα. Αποκαθηλώνουν έναν άνθρωπο, τον φυλακίσανε, θέλουν να τον δούνε στην αγχόνη; Γιατί; Δεν χόρτασαν πια; Η συγχώρεση δεν υπάρχει καθόλου;».

