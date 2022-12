Κοινωνία

Θάνατος 16χρονου - Αθήνα: Επεισόδια στην πορεία διαμαρτυρίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιεξουσιαστές πέταξαν μολότοφ και πέτρες στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με κρότου-λάμψης. Έγιναν προσαγωγές.



Επεισόδια σημειώθηκαν στην συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας για τον θάνατο του 16χρονου Ρομά που πέθανε ύστερα από νοσηλεία στη ΜΕΘ του «Ιπποκράτειου» στη Θεσσαλονίκη έχοντας δεχθεί πυρά από αστυνομικό, κατά την διάρκεια καταδίωξης.

Αντιεξουσιαστές πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες στους αστυνομικούς οι οποίοι απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά επί της οδού Πανεπιστημίου.

Eπεισόδια σημειώθηκαν και στην οδό Σταδίου όπου έπεσαν χημικά.

Στην διαμαρτυρία στα Προπύλαια συμμετέχουν περισσότερες από 10 οργανώσεις, αναρχικοί και συλλογικότητες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 23 προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, 20 άτομα προσήχθησαν από την Ομόνοια και 3 από τα Εξάρχεια.

Με εντολή της αστυνομίας αποφασίστηκε να κλείσει και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο στις 18:00, ο οποίος άνοιξε και πάλι λίγο μετά τις 21.00.

Νωρίτερα, σε έκτακτη διακοπή δρομολογίων σε οκτώ λεωφορειακές γραμμές του δικτύου προέβη ο ΟΑΣΑ ενόψει των συγκεντρώσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά την ανακοίνωση του θανάτου του 16χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημητρακόπουλος - Καϊλή στον ΑΝΤ1: οι επαφές στο Κατάρ έγιναν με “εντολή” της Μέτσολα

Μάτι - Μάρτυρας: Καίγονταν οι γονείς μου κι νόμιζα ότι ήταν ξύλα!

Πλαφόν - Φυσικό αέριο: νέο ναυάγιο στην Σύνοδο των ΥΠΕΝ





Gallery