“Το Χαμόγελο του Παιδιού” κατά Αστυνομίας: Εξαφανισμένες ανήλικες βρέθηκαν από καιρό, αλλά…

Αιχμηρές ανακοινώσεις του Συλλόγου, για δύο περιπτώσεις έφηβων κοριτσιών, που είχαν χαθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Τι αναφέρει για τις αναζητήσεις και το αποτέλεσμα τους.

Δεύτερη ανακοίνωση με «πυρά» προς την Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», λίγα λεπτά πριν από εκείνη για την εξαφανισμένη 14χρονη από τον Φεβρουάριο, η οποία ενώ έχει εντοπιστεί εδώ και καιρό, για τον Σύλλογο παρέμενε αγνοούμενη και η φωτογραφία της κυκλοφορούσε ακόμη στις αναρτήσεις αναζήτησης.

Στην δεύτερη κατά σειρά ανακοίνωση του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει τα εξής:

«Η περιπέτεια της Μαριάμ (ον.) Μ., (επ.), 15 ετών έληξε, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Μαριάμ (ον.) Μ., (επ.), εξαφανίστηκε από την περιοχή των Πατησίων στις 02/05/2021. Το «Χαμόγελο του παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης στις 03/05/2021, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της καθώς υπήρχε ενδεχόμενο να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/12/2022, από τις αστυνομικές αρχές για την εύρεση της ανήλικης, κατόπιν έρευνας ανθρώπων του Συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανήλικη είχε εντοπιστεί εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο οι αστυνομικές δεν είχε προβεί σε έγκαιρη ενημέρωση μας με συνέπεια να εκτίθενται τα προσωπικά της στοιχεία.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Μαριάμ (ον.) Μ., (επ.) και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».





