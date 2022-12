Παράξενα

Κεφαλάρι: Σκύλος Ντόγκο Αρτζεντίνο κατασπάραξε κοκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μεγαλόσωμος σκύλος επιτέθηκε σε γυναίκα με το σκυλάκι της. Οδηγός τον σκότωσε για να τους σώσει.

Ένα απίστευτο συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στο Κεφαλάρι, με πρωταγωνιστές ένα σκύλο ράτσας Ντόγκο Αρτζεντίνο και ενα μικρό κατοικίδιο που είχε βγει για βόλτα με την ιδιοκτήτριά του. Το μεγαλόσωμο σκυλί κινήθηκε εναντίον του μικρότερου ράτσας κοκόνι και το κατασπάραξε και τραυμάτισε την ιδιοκτήτριά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκείνη τη στιγμή, άγνωστος άνδρας που περνούσε από το σημείο με το όχημα του είδε την σκηνή και σταμάτησε να βοηθήσει.

Ο άγνωστος άνδρας που σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα του κρατώντας όπλο με το οποίο πυροβόλησε το μεγαλόσωμο σκυλί ράτσας Ντόγκο Αρτζεντίνο με αποτέλεσμα να το σκοτώσει.

Ο άγνωστος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις Αρχές.

Το συμβάν με τον σκύλο να επιτίθεται έρχεται να συμπληρωθεί σε μία μακρά λίστα παρόμοιων περιστατικών που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας με τα αδέσποτα σκυλιά ή ακόμα και με δεσποζόμενα σκυλιά που όμως οι ιδιοκτήτες τους τα μεγαλώνουν για να γίνουν... δολοφόνοι!

Η πολιτεία πρέπει άμεσα να πάρει δραστικά μέτρα, ώστε η ανευθυνότητα των ιδιοκτητών τους να τιμωρείται παραδειγματικά.

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος: Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια εν αναμονή της απόφασης για τον αστυνομικό

Εορταστικά “καλάθια του νοικοκυριού”: Τι θα περιλαμβάνουν, ποιες αλυσίδες θα συμμετέχουν

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”