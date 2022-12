Κοινωνία

16χρονος - Κούγιας στον ΑΝΤ1: Αλλάζει το κατηγορητήριο για τον αστυνομικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο αστυνομικός μετά τον θάνατο του 16χρονου Ρομά.

Ο δικηγόρος, Αλέξης Κούγιας και συνήγορος του αστυνομικού, που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο εντολέας του μετά και το θάνατο του νεαρού.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, το κατηγορητήριο και μετατρέπεται σε «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο» από «απόπειρα», που ήταν προηγουμένως.

Ο εντολέας του, όπως ισχυρίζεται ήταν σε «νόμιμη άμυνα υπέρ τρίτου και πυροβόλησε χαμηλά». Βέβαια, «δυστυχώς», όπως υπογράμμισε, στον εν λόγω δρόμο «υπάρχουν σαμαράκια, αναπήδησε η μοτοσικλέτα και πήγε πιο ψηλά».

Υπογράμμισε, επίσης, πως ο αστυνομικός δεν ήθελε να πυροβολήσει «Ο εντολέας μου δεν ήθελε να πυροβολήσει το παιδί. Είχε περίστροφο με 13 σφαίρες, έριξε μόνο δύο σφαίρες, ενώ θα μπορούσε να ρίξει όλες τις σφαίρες. Δυστυχώς το παιδί έφυγε απ’ τη ζωή».

Τέλος, σχετικά με τις διαδικασίες ανέφερε «Το Δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί σήμερα. Δεν έχω δει στα 50 χρόνια, που δουλεύω τέτοια εξέλιξη. Όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτική, η υπόθεση εισάγεται προς κρίση στο συμβούλιο πλημμελειοδικών εντός 5 ημερών. Υποχρεωτικά προτείνει ο εισαγγελέας, αλλά αποφασίζει το συμβούλιο. Θα έπρεπε να επιληφθεί άλλος εισαγγελέας. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε τουλάχιστον 50 εισαγγελείς. Ο εισαγγελέας, που πρότεινε είναι αυτός, που διαφώνησε».

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος: Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια εν αναμονή της απόφασης για τον αστυνομικό

Εορταστικά “καλάθια του νοικοκυριού”: Τι θα περιλαμβάνουν, ποιες αλυσίδες θα συμμετέχουν

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”