Μουντιάλ 2022 - Γαλλία: Οι 7 ημιτελικοί των “πετεινών”

Τι κατάφερε η Εθνική Γαλλίας τις προηγούμενες έξι φορές που διεκδίκησε το “μαγικό χαρτάκι” για τον τελικό της διοργάνωσης. Η πρώτη ήταν το 1958.

Η Εθνική Γαλλίας θα βρεθεί απόψε (14/12, 21:00) για έβδομη φορά, σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου, καθώς θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη του Μαρόκου, με «έπαθλο» μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ 2022, που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (18/12).

Με την ευκαιρία αυτή, το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρουσιάζει τους προηγούμενους έξι ημιτελικούς των «πετεινών»:

Η Γαλλία του Ραϊμόν Κοπά και του Ροζέρ Πιαντονί, έφθασε για πρώτη φορά στον ημιτελικό ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 1958 στην διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στην Σουηδία. Αντίπαλος, η εντυπωσιακή Βραζιλία, που συνέτριψε τους Γάλλους με 5-2, με τον μόλις 17χρονο Πελέ, να σημειώνει «χατ-τρικ» στο δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ άνοιξε ο Βαβά, για να ισοφαρίσει ο Ζιστ Φοντέν, ωστόσο το διπλό κάταγμα περόνης, που υπέστη στο ημίωρο, ο αρχηγός των «τρικολόρ», Ρομπέρ Ζονκέτ, άλλαξε τα πάντα στον αγώνα. Τότε, οι αλλαγές δεν επιτρέπονταν και ο τραυματισμός του κεντρικού αμυντικού της Ρεμς, ο οποίος επέστρεψε (!) στο γήπεδο μετά από παυσίπονη ένεση, αποδείχθηκε καθοριστικός. Αυτός ο αγώνας παραμένει η μοναδική νίκη της Βραζιλίας επί της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Ο ημιτελικός κόντρα στην Γερμανία, στην Σεβίλλη, για το Μουντιάλ του 1982, παραμένει ένα «τραύμα» για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων της εθνικής Γαλλίας. Στο πρώτο ημίχρονο τα γκολ των Πιέρ Λιτμπάρκι και Μισέλ Πλατινί με πέναλτι, άφησαν «ανοικτούς λογαριασμούς» για την συνέχεια. Στο 57ο λεπτό, σημειώθηκε μία από τις χαρακτηριστικότερες φάσεις όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Γερμανός τερματοφύλακας Χάραλντ Σουμάχερ συγκρούστηκε σφοδρά με τον Πατρίκ Μπατιστόν, ο οποίος αποχώρησε σε φορείο αναίσθητος, με τρία σπασμένα δόντια και τρία σπασμένα πλευρά! Στην συνέχεια, ο Μανουέλ Αμόρος στέλνει την μπάλα στο δοκάρι, στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Στην παράταση, οι «πετεινοί» προηγήθηκαν με 3-1 (Μάριους Τρεζόρ στο 92΄ και Αλέν Ζιρές στο 98΄ τα γκολ), αλλά ο Καρλ Χάϊντς Ρουμενίγκε μείωσε στο 102΄ και ο Κλάους Φίσερ ισοφάρισε για τους Γερμανούς στο 108΄. Η πρόκριση κρίθηκε από την «άσπρη βούλα», όπου ο Μαξίμ Μποσίς αστόχησε στο έκτο πέναλτι, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της Γαλλίας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Μεξικό, εξουθενωμένοι από τον προημιτελικό με την Βραζιλία και κάτω από τον καυτό ήλιο της Γκουανταλαχάρα, οι «μπλε» του Μισέλ Πλατινί και του Αλέν Ζιρές, δεν μπορούν να πάρουν την ρεβάνς από τη Γερμανία, που επικρατεί σχετικά άνετα με 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 9ο λεπτό ο Αντρέας Μπρέμε και στο 90` ο Ρούντι Φέλερ «έγραψε» το 2-0, ενώ λίγο νωρίτερα, οι Μπατιστόν και Μποσίς, έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για την ισοφάριση.

Το 1998, η Γαλλία φιλοξενεί το Μουντιάλ και στον ημιτελικό, αντιμετωπίζει τους εκπληκτικούς Κροάτες. Ο Νταβόρ Σούκερ, έδωσε προβάδισμα στους Βαλκάνιους, όμως ο Λιλιάν Τουράμ, με δύο γκολ θα ανατρέψει τα δεδομένα και θα χαρίσει μία σπουδαία πρόκριση, στους μετέπειτα παγκόσμιους πρωταθλητές «πετεινούς».

Οκτώ χρόνια αργότερα, στα γήπεδα της Γερμανίας, η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν, βρίσκει απέναντι της την Πορτογαλία, σε μία επανάληψη του ημιτελικού του Euro 2000. Ο «Ζιζού», αξιοποιεί στο 33ο λεπτό το πέναλτι που κέρδισε ο Τιερί Ανρί από τον Ρικάρντο Καρβάλιο και παρά την πίεση που άσκησαν οι Ίβηρες, με τους Λουϊς Φίγκο και Κριστιάνο Ρονάλντο, οι «τρικολόρ» κράτησαν την νίκη και την πρόκριση.

Τέλος, το 2018 στην Αγία Πετρούπολη, ο Αντουάν Γκριεζμάν και η... παρέα του, αντιμετωπίζουν την εντυπωσιακή εθνική Βελγίου του Εντέν Αζάρ, που απέκλεισε την Βραζιλία στον προηγούμενο γύρο. Ο Σαμουέλ Ουμτιτί πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με κεφαλιά, από κόρνερ στο 51ο λεπτό. Στην συνέχεια, οι Βέλγοι απείλησαν αρκετές φορές με ισοφάριση, όμως δεν τα κατάφεραν κι έτσι οι Γάλλοι προκρίθηκαν στον τελικό, όπου επικράτησαν της Κροατίας με 4-2 και κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην Ιστορία τους.

