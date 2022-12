Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Βγήκε από την ΜΕΘ η 4χρονη που της σφήνωσε φυστίκι στον πνεύμονα

Ευχάριστα νέα για την 4χρονη Μαρία και την οικογένειά της. Τι δήλωσε o Διοικητής του ΠΑΓΝΗ για την κατάσταση της υγείας της.



Ευχάριστα είναι τα νέα για την 4χρονη Μαρία που κατάπιε φυστίκι και της σφήνωσε στον πνεύμονα, καθώς βρήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύονταν για περίπου δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 4χρονη Μαρία νοσηλεύεται πλέον στην Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με τους γονείς της να μη λείπουν λεπτό από το πλευρό τους ενώ έχει διαφύγει εντελώς του κινδύνου.

«Είναι άγνωστο πότε θα πάρει εξιτήριο το παιδί ωστόσο τα δύσκολα πέρασαν» αναφέρει στο cretapost o Διοικητής του ΠΑΓΝΗ και χειρουργός κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Η επιστήμη και σύσσωμη η ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατάφερε να κάνει το «θαύμα» της και να αναστρέψει την κατάσταση της υγείας του παιδιού η οποία παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια και από την πρώτη στιγμή κρίνονταν ως ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ωστόσο, επί 16 ημέρες το μικρό κορίτσι έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη για την επιβίωση της και κατάφερε να την κερδίσει, να ανατρέψει τα ιατρικά δεδομένα και να βγει νικήτρια.

Η επιτυχής αποσωλήνωση

Ήταν στις 6/12 όταν μία μικρή αχτίδα αισιοδοξίας ήρθε από το ΠΑΓΝΗ όταν οι ιατροί της ΜΕΘ Παίδων κατάφεραν να «ξυπνήσουν» το παιδί με επιτυχία και να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Τότε ο κ. Χαλκιαδάκης είχε δηλώσει ότι «η κατάσταση της υγείας της εμφανίζει σημάδια βελτίωσης. Η 4χρονη αποσωληνώθηκε ωστόσο παραμένει στην Εντατική».

Το χρονικό του απίστευτου συμβάντος

Όλα συνέβησαν στη Σαντορίνη, όταν το παιδί ξαφνικά άρχισε να έχει δυσχέρεια στην αναπνοή του μπροστά στα απελπισμένα μάτια των γονιών της μετά την κατάποση φυστικιών.

Σύντομα στήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής με το 4χρονο κορίτσι να μεταφέρεται στην Κρήτη και να διασωληνώνεται από τον γιατρό της αεροδιακομιδής άμεσα, με την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης».

Το ίδιο βράδυ της Τρίτης (29/11), υποβλήθηκε σε κατεπείγουσα χειρουργική επέμβαση για την ενδοσκοπική αφαίρεση των φυστικιών που είχαν αποφράξει τον δεξί της πνεύμονα (δεξιό στελεχιαίο βρόγχο).

