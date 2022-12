Μεταξουργείο: φωτιά στο θέατρο ΠΕΡΟΚΕ (εικόνες)

Life

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε στο θέατρο ΠΕΡΟΚΕ.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο Θέατρο Περοκέ, στο Μεταξουργείο.

Οι φλογες ξεπήδησαν από την ταράτσα του θεάτρου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, εκτελούνταν εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο ενώ επιχείρησαν για την κατάσβεση τρία οχήματα με εννέα πυροσβέστες.

