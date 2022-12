Οικονομία

ΔΕΗ: νέα υπηρεσία στην νοηματική γλώσσα

Με στόχο την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες της και την διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, η ΔΕΗ προσφέρει πλέον τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση των πελατών της στην νοηματική γλώσσα.

Η ΔΕΗ ως μία εταιρεία με κέντρο τον άνθρωπο και όραμα τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους, έχει δεσμευτεί όχι μόνο να μετασχηματίσει την ενέργεια επενδύοντας σε πιο καθαρές μορφές της, αλλά και να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Μία βιώσιμη κοινωνία είναι, μεταξύ άλλων, μια κοινωνία στην οποία κανείς δεν μένει πίσω κι όπου αξίες όπως ο σεβασμός, η ισότητα και η προσβασιμότητα έχουν κεντρικό ρόλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ καταβάλει έμπρακτη προσπάθεια για την ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πελατών, όχι μόνο μέσω της ικανοποίησης των αναγκών τους, αλλά στηρίζοντας και διευκολύνοντας και τις ευάλωτες ομάδες. Πριν μερικούς μήνες, ξεκίνησε την ανανέωση των καταστημάτων της, με πρώτο το κατάστημα Αμαρουσίου και στη συνέχεια το κατάστημα Καλλιθέας. Πέρα από ανανεωμένο design και φιλοσοφία, αναβαθμισμένες υπηρεσίες και σύγχρονους τρόπους εξυπηρέτησης, τα νέα καταστήματα της ΔΕΗ διαθέτουν και ειδική ράμπα για άτομα με κινητικά προβλήματα. Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης στο ψηφιακό περιβάλλον, η ΔΕΗ επανασχεδίασε το site της λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για ΑμεΑ, καθώς πρόσθεσε ένα νέο αυτοματοποιημένο εργαλείο ανάγνωσης όλων των κειμένων του site.

Σε συνέχεια των παραπάνω πρωτοβουλιών, η εταιρεία έρχεται τώρα να δώσει λύση στη δυσκολία που αντιμετώπιζαν τα άτομα με προβλήματα ακοής με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, λανσάροντας μία νέα υπηρεσία με επικοινωνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφούς και βαρήκοους. Έτσι, υφιστάμενοι αλλά και δυνητικοί πελάτες της ΔΕΗ μπορούν πλέον να κλείσουν ραντεβού για βιντεοκλήση με εξειδικευμένο εκπρόσωπο της Εξυπηρέτησης πελατών, παρουσία διερμηνέα που χρησιμοποιεί την ελληνική νοηματική γλώσσα. Για όσους δεν γνωρίζουν την ελληνική νοηματική, υπάρχει η δυνατότητα live υποτιτλισμού των λεγομένων του εκπροσώπου της ΔΕΗ στα ελληνικά με αναγνώριση κάποιων ειδικών αγγλικών όρων, όπως e-bill, dei.gr και kWh. Ο υποτιτλισμός βασίζεται σε Τεχνητή Νοημοσύνη αυτοματοποιημένης εκμάθησης με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί να στείλει κάποιο έγγραφο ή μήνυμα κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης μπορεί να το κάνει μέσω του chat της εφαρμογής.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 21.00 το βράδυ, ενώ για το κλείσιμο του ραντεβού αρκούν κάποια απλά βήματα χωρίς να απαιτείται ειδικό λογισμικό:

Ο πελάτης συμπληρώνει τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός κινητού) Λαμβάνει κωδικό μιας χρήσης (OTP) για ταυτοποίηση Επιλέγει τον λόγο της επικοινωνίας: Συμβάσεις / Διακανονισμοί / Λογαριασμοί Επιλέγει την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να προγραμματιστεί το ραντεβού Λαμβάνει SMS επιβεβαίωσης προγραμματισμού του ραντεβού & e-mail με τα στοιχεία εισόδου

Ανακαλύψτε τη νέα υπηρεσία της ΔΕΗ εδώ: https://serviceforall.dei.gr/

