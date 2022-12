Πολιτική

Ανδρουλάκης για Τουρκία: Άμεσα εμπάργκο όπλων και επιβολή κυρώσεων

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την τακτική της Άγκυρας και τι ζήτησε από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άμεση ανάγκη είναι η επιβολή εμπάργκο όπλων στη Τουρκία, σύμφωνα με το πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επεσήμανε ότι «η Τουρκία βομβαρδίζει για άλλη μια φορά τους Κούρδους στη Βόρεια Συρία, που με τον δικό τους αγώνα αναχαιτίστηκε το Ισλαμικό κράτος».

Άφησε επίσης αιχμές για τη στάση της ΕΕ με την αναφορά ότι «φαίνεται να ξεχνάμε εύκολα καθώς παραμένουμε παρατηρητές των προκλήσεων και των συνεχών παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου».

Πρόσθεσε δε ότι η Τουρκία είναι η μόνη νατοϊκή χώρα, που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις προς τη Ρωσία ενώ συνεχίζει να εκβιάζει τη Σουηδία και την Φινλανδία αρνούμενη να επικυρώσει την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ και καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Είχε μάλιστα το θράσος την Κυριακή να απειλήσει τη χώρα μας λέγοντας ότι αν δεν κάτσει φρόνιμα, σύντομα η Αθήνα θα είναι εντός του εύρους του νέου πυραύλου που κατασκευάζει», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Είναι συμπεριφορά αυτή μιας συμμαχικής χώρας, όπως κάποιοι θεωρούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο; Τί άλλο πρέπει να γίνει για να πάρετε μέτρα; Το ελάχιστο, που μπορεί να γίνει, είναι η επιβολή άμεσα εμπάργκο όπλων και κυρώσεων που θα πλήξουν το καθεστώς Ερντογάν», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

