Δίκη Χρυσής Αυγής: Ο Κασιδιάρης, ο απών Λαγός και τα αιτήματα αποφυλάκισης

Με... χειροκορτήματα υποδέχτηκαν τον Κασιδιάρη οπαδοί του. Τι είπε στο δικαστήριο για την φυλάκισή του. Τι κατέθεσε ο δικηγόρος του Λαγού.

Την αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους ζήτησαν στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, οι καταδικασθέντες ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Για τρίτη φορά στο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ο Γιάννης Λαγός (που ήταν απών από το εδώλιο σήμερα) και για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος μεταφέρθηκε από τις φυλακές, ζήτησαν από τους δικαστές να τους απελευθερώσουν.

Πρώτος κατέθεσε το αίτημα ο Ηλίας Κασιδιάρης, δια της συνηγόρου του Βάσως Πανταζή, η οποία τόνισε πως ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε 13 έτη κάθειρξη από την οποία έχει εκτίσει τα 10 έτη ( τριάμισι πραγματικά συμπεριλαμβομένων των ημερομισθίων που έχει πραγματοποιήσει στις φυλακές Δομοκού).

Η συνήγορος είπε πως ο εντολέας της: «Έχει λευκό ποινικό μητρώο, δεν έχει ούτε παράβαση του ΚΟΚ. Δεν είναι ύποπτος φυγής, δεν είναι επικίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο. Η πρωτόδικη απόφαση, δεν εξειδικεύει για ποιο λόγο δεν του χορηγεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση, αλλά κάνει μία γενική αναφορά ότι διεύθυνε μαζί με άλλους. Όλο το κατηγορητήριο στηρίζεται σε περικοπές συγκεκριμένων ομιλιών του. Έχουν απομονωθεί φράσεις και έχουν εμφανιστεί σε άλλο πλαίσιο από την πραγματικότητα» .

Η συνήγορος υποστήριξε πως η παραμονή του Ηλία Κασιδιάρη στις φυλακές Δομοκού του δημιουργεί ανεπανόρθωτη βλάβη. «Είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που υπάρχει κατάπτυστη απόφαση γενικής γραμματείας αντεγκληματικής να μην του επιτρέπεται καμία επικοινωνία αλλά μέσω δικηγόρου του. Στην παγκόσμια πραγματικότητα αυτό έχει συμβεί μόνο σε δύο κράτη: στην Τουρκία με Κούρδο κρατούμενο και την Ουκρανία με Ρώσο κρατούμενο» ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος, που έλαβε τον λόγο μετά τη συνήγορό του, για να υποστηρίξει το αίτημα του ισχυρίστηκε πως σκόπιμα καθυστερεί η πρόοδος της δίκης, ώστε ο ίδιος να παραμείνει στη φυλακή και να μην μπορεί να διεξάγει προεκλογικό αγώνα με το κόμμα του, το οποίο, όπως είπε, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι εισέρχεται στην Βουλή.

«Εκτίω ποινή κάθειρξης για τον πολυετή δυναμικό μου αγώνα ενάντια στη διαφθορά. Πλέον όσα φώναζα για τις μίζες αποδεικνύονται αληθή, στις ξένες χώρες από τα ξένα συστήματα. Εδώ το δικαστικό σύστημα ανέχεται διαφθορά» είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με το άλλοτε ισχυρό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, όπως και το 2015 έτσι και τώρα ο ίδιος πρέπει να «παραμείνει στην φυλακή».

«Γιατί έμεινα στη φυλακή το 2015; Γιατί είχαμε εκλογές. Πρέπει και τώρα να βρίσκομαι στις φυλακές. Όλα τα εθνικά κόμματα στην Ευρώπη σχηματίζουν κυβερνήσεις, στην Ελλάδα δεν πρέπει να υπάρχουν με μεγάλα ποσοστά, για πολιτικές σκοπιμότητες. Έχουμε άμεση παρέμβαση στις ελεύθερες εκλογές. Η ουσιαστική ανεπανόρθωτη βλάβη είναι αυτή που θα υποστούν εκατοντάδες Έλληνες πολίτες που ψηφίζουν το κόμμα μου. 23 εκατομμύρια θεάσεις έχει το κόμμα μου. Κάθε παρέμβαση μου από τη φυλακή την ακούνε χιλιάδες πολίτες… Τα κριτήρια του να βρίσκομαι μέσα στη φυλακή είναι για μην κάνω προεκλογικό αγώνα» είπε ο αιτών ο οποίος υποστήριξε πως πρόθεση της κυβέρνησης που πλήττεται -όπως είπε- από την απήχηση του κόμματος του, «είναι εγώ να πάω σε εκλογές από το καρτοτηλέφωνο του Δομοκού».

Αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής των 13 ετών κάθειρξη, κατέθεσε και ο Γιάννης Λαγός, δια του δικηγόρου του, Ιωάννη Ζωγράφου. «Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ηλία Κασιδιάρη, όπως έχω γράψει και στην αίτηση, επισημαίνω ότι η αιτιολόγηση της απόρριψης του προηγούμενου αιτήματος του Γιάννη Λαγού, δεν ήταν επαρκής. Ο σωφρονισμός του Γιάννη Λαγού απέτυχε διότι συνεχίζει να δηλώνει πολιτικός κρατούμενος. Μία ευνομούμενη πολιτεία δεν εκδικείται τους κρατουμένους. Η παραμονή του στη φυλακή καθίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη» τόνισε ο κ. Ζωγράφου.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, όταν μεταφέρθηκε στη δικαστική αίθουσα ο Ηλίας Κασιδιάρης περίπου 50 οπαδοί του, τον υποδέχθηκαν όρθιοι με χειροκροτήματα, ενέργεια για την οποία έκανε παρατήρηση η πρόεδρος στους αστυνομικούς και στους παριστάμενους. Από την έναρξη της δίκης η σημερινή είναι η δεύτερη φορά που ο Ηλίας Κασιδιάρης εμφανίζεται στο δικαστήριο.

Το Δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίασή του για τη Δευτέρα το πρωί.

