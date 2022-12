Κόσμος

Μιλιέτ για πύραυλο Ταϊφούν: Να φοβούνται Μητσοτάκης και Δένδιας μόνο…

Προκλητικό το δημοσίευμα του αρθρογράφου Οζάι Σεντίρ, ο οποίος καταφέρεται και κατά του Έλληνα αντιναύαρχου Γιάννη Εγκολφόπουλου.



«Δεν χρειάζεται να φοβάται ο ελληνικός λαός τον πύραυλο Ταϊφούν που ανέπτυξε η Τουρκία. Εάν η Τουρκία πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πυραύλους, θα στοχεύσει μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροπορικές βάσεις», αναφέρει σε άρθρο της σήμερα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Μιλιέτ», υποστηρίζοντας ότι «η Τουρκία δεν χτυπά ποτέ έναν πολιτικό στόχο, ακόμη και στον πόλεμο ακολουθεί μια γενναία και νόμιμη στρατηγική».

Ο αρθρογράφος Οζάι Σεντίρ καταφέρεται μάλιστα προσωπικά εναντίον του Έλληνα αντιναύαρχου Γιάννη Εγκολφόπουλου και υποστηρίζει ότι αυτοί που πρέπει να φοβούνται πραγματικά τον πύραυλο είναι ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Δένδιας.



Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Οζάι Σεντίρ γράφει:



«Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός εάν ο Έλληνας αντιναύαρχος Γιάννης Εγκολφόπουλος, που δεν μπορούσε να ξεχάσει την καταστροφή του Καρντάκ, να «πυροβολήσει τις γέφυρες στην Κωνσταντινούπολη», έναν πολιτικό στόχο, είναι συμβατή με τον νόμο του πολέμου ή τη γενναιότητα.

Οι άνθρωποι που πρέπει να φοβούνται τον πύραυλο τυφώνα είναι ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Δένδιας.

Αυτό το δίδυμο, που ξόδεψε δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει την αεροπορία του επειδή δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί σε ξηρά και θάλασσα και μετέτρεψε την Ελλάδα σε αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, είτε έβγαλε μια selfie μπροστά στον Rafale, ο οποίος δεν μπορούσε να απογειωθεί από τους διαδρόμους που χτυπήθηκαν από τον Τυφώνα ή ο Rafale που δεν έβρισκε την πρόκληση να προσγειωθεί πήγε στη θάλασσα Για να μην πέσει ψάχνει για πλατείες σε κοντινές χώρες.



Ο ελληνικός λαός πρέπει να το γνωρίζει πολύ ξεκάθαρα: Εάν η Αθήνα συνεχίσει τις επεκτατικές της πολιτικές, μόνο εάν τοποθετήσει όπλα στα νησιά που της δίνονται με την προϋπόθεση ότι δεν είναι όπλα, η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη.



Ακόμη και σε μια τέτοια κατάσταση, ούτε τα SIHA της Τουρκίας ούτε οι πύραυλοι ούτε οι κάννες τους θα στοχεύουν ποτέ πολιτικούς στόχους.

Ούτε ένας άνθρωπος που ζει στην Τουρκία δεν θα ήθελε να χτυπηθεί ένας πολιτικός στόχος στην Ελλάδα.



Ο Δένδιας, ο υπουργός Εξωτερικών, που έφερε τις σχέσεις των δύο χωρών σε αυτό το σημείο για να γίνει πρωθυπουργός, μπορεί να το κάνει αν θέλει.



Ο Δένδιας μπορεί να σκεφτεί ότι αν η Τουρκία πυροβολήσει αμάχους, θα λάβει περισσότερη υποστήριξη από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και θα είναι πιο εύκολο για αυτόν να ηγηθεί της Νέας Δημοκρατίας. Όποιο σχέδιο κι αν καταστρώσει, η Τουρκία δεν θα πυροβολήσει αμάχους. Δεν είναι λοιπόν ο ελληνικός λαός που πρέπει να φοβάται τον Τυφώνα».

