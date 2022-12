Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Πως, ποιους και πόσο θα επηρεάσει η Σελήνη που περνά στην Παρθένο; Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Η Σελήνη σήμερα περνά στο πρακτικό, εργατικό και ..ψυχαναγκαστικό ζώδιο της Παρθένου και μετά τις χτεσινές υπερβολές και διασκεδάσεις να περάσουμε σε μια πιο μετρημένη, πιο συγκρατημένη συμπεριφορά. Θα μπορούσαν να ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, αν δεν υπήρχε το τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα που προκαλεί σύγχυση, συναισθηματικές υπερβολές, λάθος εκτιμήσεις και επιλογές που απογοητεύουν. Για σήμερα λοιπόν αποφεύγουμε σημαντικές αποφάσεις, δεν εμπιστευόμαστε λόγια και υποσχέσεις ανθρώπων που δεν γνωρίζουμε καλά και προσέχουμε ιδιαίτερα τις οικονομικές μας κινήσεις!

Κριός

Έχετε αρκετές υποχρεώσεις και διάφορα ζητήματα που πρέπει να τακτοποιήσετε και η ενασχόληση σας με αυτά θα κλέψει χρόνο από άλλους τομείς της ζωής σας. Επαγγελματικά είστε αρκετά ανήσυχοι με τις εξελίξεις που δρομολογούνται αλλά αν δείξετε σοβαρότητα, συνέπεια και ενδιαφέρον προς το αντικείμενο σας δεν έχετε να φοβάστε τίποτε. Συναισθηματικά θα ξαφνιαστείτε δυσάρεστα από κάποιες σκέψεις του συντρόφου σας.

Ταύρος

Μην βάζετε σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας αν δεν θέλετε να αποκτήσετε ψυχοσωματικά προβλήματα. Προσέχετε μην παρασυρθείτε σε σπατάλες και αχρείαστα έξοδα γιατί δεν θα μπορέσετε να αναπληρώσετε εύκολα τα χρήματα αυτά. Η συμπεριφορά ενός συναδέλφου θα σας απογοητεύσει, αλλά σας είχε δώσει δείγματα και παλαιότερα… Ο σύντροφος σας έχει θετική διάθεση απέναντί σας αλλά τον αντιμετωπίζετε με καχυποψία και αυτό δημιουργεί εντάσεις…

Δίδυμοι

Αναζητήστε την υποστήριξη της οικογένειας και των δικών σας ανθρώπων που είναι και το πιο σταθερό σημείο της ημέρας! Επηρεάζεστε άμεσα από το τετράγωνο Ήλιου-Ποσειδώνα και θα πρέπει να προστατέψετε τον εαυτό σας από αρνητικά σχόλια στο χώρο της εργασίας σας ή παρασκηνιακές ενέργειες από άτομα που θέλουν να σας βλάψουν. Τα οικονομικά συνεχίζουν να θέλουν προσοχή. Συναισθηματικά, μην βιάζεστε να ενθουσιαστείτε με μια καινούργια γνωριμία…

Καρκίνος

Έχετε υποχρεώσεις και πρακτικά θέματα να λύσετε σήμερα που σας καθυστερούν και σας κουράζουν αλλά δυστυχώς δεν παίρνουν αναβολή.. Έχετε και στόχους και όνειρα για την επαγγελματική σας εξέλιξη αλλά καλύτερα σήμερα να μην τα μοιραστείτε με κανέναν για να μην διαρρεύσουν πριν την ώρα τους. Οι ερωτικές προκλήσεις έρχονται από το εργασιακό περιβάλλον για τους αδέσμευτους αλλά σκεφτείτε πόσο συνετό είναι αυτό, ειδικά αν το πρόσωπο που σας φλερτάρει είναι ήδη δεσμευμένο.

Λέων

Τα οικονομικά είναι ένα θέμα που δεν φεύγει από τη σκέψη σας αφού δεν σας αρέσει καθόλου να πιέζεστε, αλλά σήμερα ειδικά δεν πρέπει να κάνετε καμία σημαντική κίνηση σε αυτόν τον τομέα για να αποφύγετε λάθη που οι συνέπειες τους θα είναι σημαντικές. Και στον επαγγελματικό τομέα ασχοληθείτε μόνο με πράγματα που γνωρίζετε καλά και μην πειραματίζεστε με διάφορα αντικείμενα. Η ασάφεια του Ποσειδώνα εκδηλώνεται και στην προσωπική σας ζωή που άλλα λέτε, άλλα εννοείτε και άλλα κάνετε…

Παρθένος

Το σπίτι και γενικότερα ο προσωπικός σας χώρος χρειάζεται την προσοχή σας σήμερα καθώς πιθανές ζημιές ή κάποια πρακτικά θέματα να δυσκολέψουν την καθημερινότητα σας. Ετοιμαστείτε για αθέμιτες συμπεριφορές και ίντριγκες στο χώρο της εργασίας σας από ορισμένους συναδέλφους που σας κατηγορούν για οτιδήποτε πηγαίνει λάθος. Δείξτε ψυχραιμία και δεν θα χάσετε. Συναισθηματικά, ένα πρόσωπο από το παρελθόν προσπαθεί να μπει και πάλι στη ζωή σας αλλά εσείς ξέρετε αν αξίζει το κόπο…

Ζυγός

Καλύτερα να μην πάρετε κάποια σημαντική απόφαση αφού είναι πολύ πιθανό να κάνετε λάθος εκτίμηση των καταστάσεων. Προσοχή στις μετακινήσεις και το μεταφορικό σας μέσο, αλλά και στην υγεία σας που είναι αρκετά ευάλωτη αυτό το διάστημα. Επαγγελματικά, βασιστείτε στις δικές σας δυνάμεις για να ολοκληρώσετε τις υποθέσεις σας και μην περιμένετε βοήθεια από άλλους. Συναισθηματικά, αφήστε απλά τη μέρα να κυλήσει, χωρίς απαιτήσεις ή σοβαρές συζητήσεις με το ταίρι σας.

Σκορπιός

Αν θέλετε να προχωρήσετε σε μια σημαντική αγορά που θα επηρεάσει τα οικονομικά σας για μεγάλο διάστημα, σκεφτείτε το καλά και από όλες τις πλευρές και μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις. Οι αμφιβολίες που έχετε για τα αισθήματα του συντρόφου σας είναι αποτέλεσμα της καχυποψίας σας και ο σύντροφος σας θα έχει δίκιο αν θυμώσει μαζί σας. Επαγγελματικά, ασχοληθείτε μόνο με τα τρέχοντα και καθόλου με τις ιδέες ή τα σχέδια σας για το μέλλον αφού σύντομα θα αλλάξουν.

Τοξότης

Με το τετράγωνο 'Ηλιου-Ποσειδώνα να σας επηρεάζει άμεσα, ασχοληθείτε μόνο με τα απλά θέματα της καθημερινότητας και τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας, και αφήστε για αργότερα σημαντικές ενέργειες και αποφάσεις. Επαγγελματικά, θα σας γίνει μια πρόταση που φαίνεται ενδιαφέρουσα αλλά το πιο πιθανό είναι στην πράξη να μην είναι και τόσο. Αν είστε αδέσμευτοι ή σε μια σχέση που δεν σας καλύπτει συναισθηματικά, οι πειρασμοί κινούνται στον χώρο της δουλειάς και θα πρέπει να το σκεφτείτε καλά πριν ενδώσετε...

Αιγόκερως

Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για να κάνετε σημαντικές συζητήσεις ή να πάρετε αποφάσεις μιας και η συνηθισμένη σας λογική δεν λειτουργεί και το ένστικτο σας δεν είναι αλάθητο. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ότι κάνετε στην εργασία σας για να αποφύγετε λάθη ή παραλείψεις που η αποκατάσταση τους θα σας ταλαιπωρήσει. Συναισθηματικά, δεν θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε με τον άνθρωπο σας ούτε και για τα πιο απλά θέματα.

Υδροχόος

Η μέρα προσφέρεται να τακτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες και να ρυθμίσετε οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι τα άσκοπα έξοδα, τις σπατάλες ή το να δανείσετε χρήματα γιατί το πιο πιθανό είναι να μην σας επιστραφούν ποτέ... Δεν εγκρίνετε τη συμπεριφορά ενός φιλικού σας προσώπου και θα απομακρυνθείτε, όσο και αν σας στοιχίζει συναισθηματικά. Στα επαγγελματικά σας τα πράγματα είναι καλύτερα με την εκτίμηση των ανωτέρων σας να είναι δεδομένη!

Ιχθύες

Σας είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε στις υποχρεώσεις της ημέρας και θα προτιμούσατε να κάνετε μόνο ότι σας ευχαριστεί αλλά δεν είναι εφικτό. Οι προσωπικές σας σχέσεις θα σας απασχολήσουν επίσης, και θα προσπαθήσετε με συγκεκριμένες πράξεις και κινήσεις να τις βελτιώσετε. Στο χώρο της εργασίας σας ωστόσο να είστε επιφυλακτικοί σε όσα ακούσετε ή όσα σας υποσχεθούν, αφού θα υπάρξουν πρακτικές δυσκολίες που θα εμποδίσουν την πραγματοποίηση τους.

