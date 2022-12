Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: καρκίνος, αυξητική χειλιών και “αναγέννηση” εγκεφάλου

Άκρως ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ποικιλία η θεματολογία των δύο εκπομπών υγείας και ευεξίας, που θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου, στις 10:00

Πώς μπορούμε να πετύχουμε αναγέννηση στον κουρασμένο εγκέφαλό μας;

Ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες για τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού;

Πώς θα διαχειριστούμε την κατανάλωση γλυκών τα Χριστούγεννα;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Χριστουγεννιάτικες κατασκευές και δυνατά μηνύματα από τα παιδιά με αναπηρία του σωματείου «Παναγία Ευαγγελίστρα».

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου, στις 10:00

Αυξητική χειλιών: Γιατί πρέπει να αποφύγουμε τις υπερβολές;

Πόσο ασφαλή είναι τα μελάνια για μόνιμο μακιγιάζ σε χείλη, μάτια και φρύδια;

Μύθοι και αλήθειες για την ρομποτική χειρουργική στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Ζωντανή σύνδεση με Νέα Υόρκη για μια γλυκιά συνταγή έκπληξη.

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Βελονισμός και laser για την αντιμετώπιση του πόνου και της δυσκαμψίας στον σκύλο μας.

