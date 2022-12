Life

Γνωστός ράπερ ο 23χρονος που έκανε 8 ένοπλες ληστείες σε δύο ώρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη είναι ο μουσικός με την... παράλληλη "εντατική δραστηριότητα", που σκόρπισε τον τρόμο στην Θεσσαλονίκη.

Σε ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 23χρονος που συνελήφθη, χθες το βράδυ, επ' αυτοφώρω έχοντας διαπράξει προηγουμένως οκτώ ένοπλες ληστείες σε διάστημα δύο ωρών, σε διάφορες περιοχές της δυτικής και ανατολικής Θεσσαλονίκης, με συνολική λεία άνω των 7000 ευρώ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, με τον ίδιο να δηλώνει καλλιτέχνης της ραπ μουσικής.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και υπό την απειλή αεροβόλου όπλου, λήστεψε τέσσερα φαρμακεία, τρία καταστήματα τυχερών παιχνιδιών κι ένα μίνι - μάρκετ στις περιοχές της Νεάπολης, των Αμπελοκήπων, της Καλαμαριάς και της Χαριλάου. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι μαζί με άγνωστους συνεργούς του λήστεψε, τα προηγούμενα 24ωρα, ακόμη τρία καταστήματα ψιλικών σε Νεάπολη και Συκιές, απ' όπου άρπαξε 8000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, ο 23χρονος (ομογενής από τη Γεωργία) έχει απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές για παρόμοιες πράξεις και είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2019.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών του απήγγειλε κατηγορία για ληστεία κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία. Πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση. Διά του συνηγόρου του δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως και τοξικοεξάρτησης.

Πηγή εικόνων:grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος: Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για νέα επεισόδια εν αναμονή της απόφασης για τον αστυνομικό

Εορταστικά “καλάθια του νοικοκυριού”: Τι θα περιλαμβάνουν, ποιες αλυσίδες θα συμμετέχουν

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”