Κόσμος

“Qatar gate”: Η Εύα Καϊλή, ο ανακριτής και η πιθανή προφυλάκιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εύα Καϊλή πήρε αναβολή και ότι δεν παρέστη στη διαδικασία. Αναμένεται η απόφαση για τους άλλους τρεις.

Ολοκληρώθηκε στο προδικαστικό συμβούλιο των Βρυξελλών, η ακρόαση των προσώπων που έχουν τεθεί υπό κράτηση από την Κυριακή για το Qatar gate.

Στις 15:30 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του δικαστηρίου και πλέον εκείνο που απομένει είναι να ανακοινωθεί η απόφασή του.

Οπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί οι κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την πίσω πλευρά του δικαστικού μεγάρου για να μην έρθουν σε επαφή με τον τύπο.

BREAK: The pre-trial hearing for #Kaili and her 3 codefendants is over.



They were snuck out the back of the court. No media has seen any of them at all today as far as I’m aware.



Still no information about what happened in the pre-trial hearing. — Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022

Πληροφορίες που μεταδίδει ο ανταποκριτής στις Βρυξέλλες Τζάκ Πάροκ επικαλούμενος δικηγόρο που ασχολείται με την υπόθεση, αναφέρουν ότι η Εύα Καϊλή δεν παρέστη σήμερα στο δικαστήριο και ότι ζήτησε αναβολή για τις 22 του μήνα. Ο εν λόγω δημοσιογράφος παρουσιάζει την πληροφορία ως επιβεβαιωμένη ωστόσο δεν υπάρχει διασταύρωση από δεύτερη πηγή.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.



She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.



No explanation as to why. — Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, η οποία παύθηκε από αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, κατηγορείται μαζί με τον σύζυγός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι, τον πρώην Ιταλό ευρωβουλευτή, Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι και ένα ακόμα πρόσωπο, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.

The scene outside the courtroom where Eva #Kaili and her 3 co-defendants are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/v2U6HpLxoD — Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εύα Καιλή και ο συζύγός της εκπροσωπούνται από διαφορετικούς δικηγόρους.

Το δικαστικό συμβούλιο του Βελγίου είναι αυτό που θα αποφασίσει σε μια διαδικασία η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Εν τω μεταξύ, νέες φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα η εισαγγελία του Βελγίου από τα ευρήματα στο σπίτι της Εύας Καϊλή και του συντρόφου της.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου ανέβασε στο twitter φωτογραφίες με τα χρήματα, αλλά και τις βαλίτσες που βρέθηκαν αναφορικά με το σκάνδαλο "Qatar Gate".

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση κατάσχεσε σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατά τη διάρκεια ερευνών στην περιοχή των Βρυξελλών σε σχέση με υπόθεση ύποπτης διαφθοράς στην οποία εμπλέκονται άτομα που δραστηριοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.





Χθες ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο είδησεων του ΑΝΤ1, επεσήμανε πως μίλησε την Τρίτη δύο φορές με την κ. Καϊλή, λέγοντας πως εκείνος και μόλις σήμερα είναι ο άνθρωπος που της αποκάλυψε τον σάλο που έχει ξεσπάσει σχετικά με το όνομα της, αλλά και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Μεταφέροντας, όπως είπε κατ΄ εντολήν της Εύας Καϊλή, τις απόψεις της κατηγορούμενης από τις βελγικές Αρχές για υπόθεση δωροληψίας και διαφθοράς, είπε πως «κατ΄ αρχήν είναι απολύτως ψευδές ότι εγώ είχα προσωπική ατζέντα που χρησιμοποιούσα ή πλάσαρα στο κράτος του Κατάρ. Από το 2019 υπήρχαν συζητήσεις από την Ευρωπαϊκή ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι θα πρέπει να ανοιχτεί και αν αναπτύξει σχέσεις με το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Ομάν, επειδή ήταν αναπτυσσόμενη περιοχή».

«Μου είπε ότι ο Γιοζέπ Μπορέλ και η Επίτροπος Γιόχανσον ήταν οι άνθρωποι που πρώτοι έλαβαν απόφαση για το Κατάρ. Η κ. Μέτσολα έκανε Επιτροπή για να αναπτυχθούν οι σχέσεις της Ευρωβουλής με το Κατάρ και έκανε την κ. Καϊλή αντιπρόσωπο της και όλες οι επαφές που έκανε στο Κατάρ και όσα είπε ήταν σύμφωνα με όσα απηχούν τις απόψεις της Επιτροπής και διαρκώς ήταν μαζί της κάποιος άνθρωπος της Ευρωβουλής», συμπλήρωσε ο κ. Δημητρακόπουλος.

«Η σαφής και πάγια εντολή προς όλους τους Αντιπροέδρους (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) είναι να εκπροσωπούν τη θέση του Κοινοβουλίου. Τίποτα άλλο», τονίζει εκπρόσωπος της Προέδρου Ρομπέρτα Μετσόλα.

Ερωτηθείς σχετικά με δηλώσεις του δικηγόρου της Εύας Καϊλή, του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, που αφορούν την Ρομπέρτα Μετσόλα και τη δράση της Εύας Καϊλή ως ευρωβουλευτή και ως αντιπροέδρου, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι «οι Αντιπρόεδροι έχουν ως αρμοδιότητές τους, εκτός από άλλα καθήκοντα, και γεωγραφικές περιοχές όπου εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο» προσθέτοντας ότι «η κατανομή των καθηκόντων των Αντιπροέδρων συμφωνήθηκε στην αρχή της θητείας. Στην περίπτωση αυτού του μέλους, ήταν η Μέση Ανατολή».





Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΛ - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία από 25χρονη για ποδοσφαιριστή

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”

Κεφαλάρι: Σκύλος Ντόγκο Αρτζεντίνο κατασπάραξε κοκόνι