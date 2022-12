Κόσμος

Τσαβούσογλου: Η ΕΕ είναι προκατειλημμένη απέναντι στην Τουρκία

Ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα και στην Κύπρο εξαπολύει για ακόμη μια φορά η Άγκυρα.

Η ΕΕ λειτουργεί ως εκπρόσωπος του διδύμου Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αντιδρά στο ψήφισμα του Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για την Τουρκία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «το μέρος του ψηφίσματος που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων σχετικά με τη χώρα μας αποκαλύπτει για άλλη μια φορά την κοντόφθαλμη και προκατειλημμένη άποψη της ΕΕ έναντι της Τουρκίας. Τέτοια ψηφίσματα, στα οποία τα κοινά συμφέροντα της ΕΕ θυσιάζονται μπροστά στα συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών, δεν συμβάλλουν στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ ούτε δημιουργούν εποικοδομητική ατζέντα».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «δυστυχώς, με αυτή την προσέγγιση, η ΕΕ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να διαβάσει σωστά τις αλλαγές στο διεθνές σύστημα».

«Απορρίπτουμε πλήρως τους αδικαιολόγητους ισχυρισμούς της ΕΕ κατά της χώρας μας όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απορρίπτουμε επίσης τις ατυχείς δηλώσεις της ΕΕ για την ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, οι οποίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλο ρόλο πέραν του εκπροσώπου του ελληνο-Ε/κ διδύμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει επίσης ότι «με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το ψήφισμα αγνοεί τις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την ισχυρή υποστήριξή της στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, περιορίζει την προσέγγιση της Τουρκίας στο ζήτημα αποκλειστικά στη μη συμμετοχή της στις κυρώσεις της ΕΕ και παρουσιάζει τη θέση αρχών της Τουρκίας για μη συμμετοχή στις μονομερείς κυρώσεις ως σκόπιμη εξουδετέρωση των κυρώσεων».

«Οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία δεν είναι τέτοιας φύσης που να καθιστούν τις κυρώσεις αναποτελεσματικές και είναι σαφές ότι η συνέχιση του διαλόγου μας με τη Ρωσία είναι επίσης σημαντική για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του πολέμου, όπως φαίνεται στα παραδείγματα της συμφωνίας των σιτηρών και της ανταλλαγής κρατουμένων. Είναι επίσης σκόπιμο να μην λαμβάνεται υπόψη η σταθερή θέση της Τουρκίας ότι, αν και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στις κυρώσεις, οι παραβιάσεις των κυρώσεων δεν θα γίνουν ανεκτές.

Προκειμένου η Τουρκία να λάβει σοβαρά υπόψη της τέτοιες αποφάσεις της ΕΕ, η ΕΕ θα πρέπει να αναγνωρίσει την Τουρκία ως υποψήφια χώρα που διεξάγει ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να επιδείξει την απαραίτητη πολιτική βούληση», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

