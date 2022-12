Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Πήγε σε ταβέρνα και πήρε το τάμπλετ... για να μη χάσει τον αγώνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με το Μουντιάλ να συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, ένας "διαφορετικός" πελάτης επισκέφτηκε μια ταβέρνα.

Παρέα έκατσε σε ταβέρνα, ώστε να φάει και να περάσει ποιοτικό χρόνο μεταξύ της, ωστόσο ένας εκ αυτών φάνηκε μέσω βίντεο που να μην τον ενδιαφέρει η επικοινωνία με τους οικείους του, αλλά το Μουντιάλ που διεξάγεται αυτή την περίοδο στο Κατάρ.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έβαλε το τάμπλετ του ώστε να μη χάσει δευτερόλεπτο από το Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Κατάρ.Παράλληλα, φίλοι και θαμώνες από τα γύρω τραπέζια απολαμβάνουν την έξοδο τους στην ταβέρνα τρώγοντας και ακούγοντας μουσική, εκείνος απολαμβάνει το παιχνίδι του Μουντιάλ.

Να σημειωθεί, πως αυτή την περίοδο το Μουντιάλ 2022 βρίσκεται στη φάση των ημιτελικών, που θα ολοκληρωθούν σήμερα με τον αγώνα Γαλλία – Μαρόκο, ώστε να αναδειχθεί ο επόμενος φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο μεγάλος Τελικός που θα αναδείξει την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κόσμου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 18 Δεκεμβρίου.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έμμα: Νέα δωρεά από τους γονείς της 21χρονης

ΑΕΛ - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία από 25χρονη για ποδοσφαιριστή

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”