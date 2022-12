Life

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις… σαν συναυλία!

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός υπόσχεται να χαρίσει κι άλλες αξέχαστες βραδιές στο κοινό που τον ακολουθεί πιστά στις μουσικές παραστάσεις του.

Στη μαγεία των Χριστουγέννων μας ταξιδεύει φέτος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με μια σειρά εμφανίσεων που ξεκίνησε στο κέντρο της Αθήνας, στο Gazarte.

Το περασμένο Σάββατο, στο κατάμεστο, φιλόξενο και γιορτινό Roof Stage, με την υπέροχη θέα στην Ακρόπολη, ο αγαπημένος τραγουδιστής και η μοναδική του μπάντα, είχαν πρεμιέρα και δημιούργησαν ένα μοναδικό κλίμα γιορτής και ευφορίας!

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, αφού καλωσόρισε το κοινό δηλώνοντας ότι νιώθει πολύ χαρούμενος που μετά τη δύσκολη εποχή της καραντίνας, ξεκίνησε το πρόγραμμα τραγουδώντας το κλασσικό και αγαπημένο κομμάτι του «Πιο Πολύ». Το πλούσιο ρεπερτόριο περιελάμβανε τις παλιότερες αλλά και τις νέες του επιτυχίες που ξεσήκωσαν το κοινό, δημιουργώντας ατμόσφαιρα συναυλίας.

Έκπληξη της βραδιάς ήταν η στιγμή που ο Μιχάλης Χατζηγιάννης κατέβηκε από τη σκηνή κι έγινε μια παρέα με τον κόσμο, ερμηνεύοντας μοναδικά όλα τα αγαπημένα τραγούδια που τον έχουν καθιερώσει περισσότερο από δύο δεκαετίες (Μόνο στα όνειρα, Ακατάλληλη σκηνή, Γητευτής, Δε φεύγω, Φίλοι και Εχθροί, Αν ήσουν Μαζί μου κ.α) καθώς και τα καινούργια του Εσύ είσαι Πάνω από όλα, Κομμένα τα πρέπει, Κανένας Μόνος, Σαϊτιά.

Τον Μιχάλη Χατζηγιάννη συνόδεψαν στη σκηνή οι VOX the Acapella group, το πρώτο ακαπέλλα γκρουπ στην Ελλάδα.

Γεμάτη συγκινήσεις, χαμόγελα και χορό η βραδιά… έκλεισε με το κλασικό «Πάρτι».

Οι εμφανίσεις του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Gazarte Roof Stage συνεχίζονται το Σάββατο 17 και τις Πέμπτες 22 και 29 Δεκεμβρίου.

