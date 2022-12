Τοπικά Νέα

Κρήτη: Ποινή φυλάκισης σε δασοφύλακα που πουλούσε λαθραία κρι κρι και ελάφια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κρι κρι τα οποία είναι προστατευόμενο είδος σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βέρνης, κατέληγαν στο εξωτερικό για λαθραίο κυνήγι.

Μπορεί να είχε προσληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προστασία των κρητικών αιγάγρων εκείνος όμως τα πουλούσε λαθραία στην Ήπειρο.

Ο λόγος για έναν 66χρονο υπάλληλο του Δασαρχείου Λασιθίου ο οποίος καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Τριμελές Δικαστήριο Νεαπόλεως. Ο δασοφύλακας, σύμφωνα με την δικογραφία, κατηγορείται ότι πούλησε λαθραία 45 κρι κρι σε ιδιώτη, ένα είδος προστατευόμενο σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βέρνης.

Μάλιστα όπως προέκυψε από τις έρευνες των αρμόδιων Αρχών, αλλά και από δημοσιεύματα του βουλγαρικού Τύπου, τα 45 κρητικά κρι κρί, που είχαν φύγει παράνομα από την Κρήτη τα έτη 2016, 2017 και 2018, μεταφέρθηκαν από τον Ηπειρώτη αγοραστή σε Σκόπια και Βουλγαρία για λαθραίο κυνήγι. Δηλαδή τα πανέμορφα και περήφανα αυτά άγρια ζώα της κρητικής φύσης, που κινδυνεύουν με αφανισμό, στάλθηκαν εκτός των ελληνικών συνόρων για να θανατωθούν.

Εμπλοκή του 66χρονου και σε διακίνηση ελαφιών

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της ακροαματικής διαδικασίας, και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες. προέκυψε ότι ο εν λόγω υπάλληλος του Δασαρχείου Λασιθίου είχε εμπλοκή και σε παράνομη διακίνηση ελαφιών.

Κάποια μάλιστα από τα οποία είχαν κατασχεθεί από τουριστική εγκατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου ενώ κάποια άλλα ελάφια είχαν φθάσει στην Κρήτη από τον Ηπειρώτη αγοραστή των κρι κρι ως παράνομη «ανταλλαγή» άγριων ζώων.

Καταδίκη σε 8 μήνες φυλάκισης

Με ομόφωνη απόφαση το Τριμελές Δικαστήριο Λασιθίου καταδίκασε τον 66χρονο σε οκτώ μήνες φυλάκισης ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε βάρος του εκκρεμούν πειθαρχικές διώξεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Συγκεκριμένα η Αποκεντρωμένη έχει διατάξει εις βάρος του δύο Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (ΕΔΕ) στις οποίες καταλογίζονται στον 66χρονο υπάλληλο πολλαπλές ευθύνες για παράβαση καθήκοντος οι οποίες έχουν παραπεμφθεί στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με το ερώτημα της απόλυσης.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο – “Συναγερμός” για εκρήξεις (εικόνες)

ΑΕΛ - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελία από 25χρονη για ποδοσφαιριστή

Απόπειρα βιασμού: Χτύπησε 50χρονη και μετά της ζητούσε “ραντεβού”