Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ πέρασε άνετα από την Καλαμάτα

Χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση ο «Δικέφαλος», βρίσκεται ήδη με το ενάμιση… πόδι στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Χωρίς να ενθουσιάσει με την απόδοσή του, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 2-0 της Καλαμάτας στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας. Νέλσον Ολιβέιρα (26΄ με πέναλτι) και Μπράντον Τόμας (78΄) τα γκολ για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, που έφτασε στην τέταρτη διαδοχική νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και ετοιμάζεται για τους «8» του Κυπέλλου.

Έπειτα από ένα αναγνωριστικό δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ «ανέβασε στροφές». Από συνδυασμό των Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Ζοάν Σάστρε (12΄) έπιασε το σουτ στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι, μα αστόχησε. Στο επόμενο λεπτό, η προσπάθεια του Κάλεντ Νάρεϊ έξω από την περιοχή βρήκε εστία, όμως ο Ζόνας Μέντες ήταν στη θέση του. Η «μαύρη θύελλα» απείλησε στο 22΄, αλλά η σέντρα-σουτ του Ράντι Μαβιγκά βρήκε σε ετοιμότητα τον Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Εν τέλει, στο 26΄ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ. Ο Μέντες απέκρουσε την κεφαλιά του Ιβάν Νάσμπεργκ, αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Κωνσταντέλιας ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Μαρκ Ασίγκμπα. Ο Ολιβέιρα δε λάθεψε από την άσπρη βούλα για το 0-1. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την τρομερή επέμβαση του Κοτάρσκι στην προβολή του Ζούνιορ Μπακαγιόκο, με τον 28χρονο Γαλλοσενεγαλέζο να διασχίζει όλο το γήπεδο, σε μια υποδειγματική αντεπίθεση των γηπεδούχων.

Οι παίκτες του Φραγκίσκου Κεράνη, που ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή, καθώς ο Νίκος Αναστόπουλος ήταν τιμωρημένος, πήραν μέτρα στο γήπεδο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά ιδιαίτερα απειλητικοί δεν μπόρεσαν να φανούν. Εξαίρεση μια άστοχη κεφαλιά του Ντάνι Λουπάνο, έπειτα από κόρνερ του Ανδρέα Τάτου στο 70΄.

Αντίθετα, στη μοναδική αξιόλογη επίθεσή τους, οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Τόμας, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς, με συρτό πλασέ στη δεξιά γωνία νίκησε τον Μέντες για το 0-2, σκορ που δεν άλλαξε ως το φινάλε της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ετοιμάζεται ήδη για τα προημιτελικά, περιμένοντας να δει αν θα βρει μπροστά του τον Παναθηναϊκό ή τον Βόλο, ενώ η «Μαύρη Θύελλα» στρέφει την προσοχή της στην προσπάθεια που κάνει για να πάρει την άνοδο από τη Super League 2.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Μαβινγκά, Τάτος – Σάστρε, Ολιβέιρα, Αουγκούστο.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Φραγκίσκος Κεράνης): Μέντες, Μπακαγιόκο, Λουπάνο, Ασίγκμπα, Μοζέρ (69’ Τάτος), Παπατόλιος (87’ Μπενίτεζ), Καραγκούνης, Κωνσταντινόπουλος, Μαβινγκά (86’ Άλβες), Ρόβας (86’ Τριανταφυλλάκος), Αρναρέλλης (73’ Βασιλόγιαννης).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (75’ Βιεϊρίνια), Κάργας, Νάσμπεργκ (58’ Κουλιεράκης), Ράφα Σοάρες, Φιλίπε Σοάρες (65’ Σβαμπ), Αουγκούστο, Νάρεϊ, Κωνσταντέλιας, Μπίσεσβαρ (65’ Μουργκ), Ολιβέιρα (75’ Τόμας).

