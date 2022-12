Κόσμος

Περού: Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων

Αναμένεται η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για την καταστολή των διαμαρτυριών. Επτά νεκροί μέχρι τώρα σε διαδηλώσεις.

Η κυβέρνηση του Περού κήρυξε σήμερα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 30 ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια να καταστείλει τις επεισοδιακές διαδηλώσεις υποστηρικτών του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο.

Η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, την οποία ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Αλμπέρτο Οταρόλα, θα επιτρέψει την ανάπτυξη του στρατού για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ταραχές που ξέσπασαν το προηγούμενο τριήμερο σε διάφορα σημεία της επικράτειας, στο περιθώριο διαδηλώσεων από υποστηρικτές του Καστίγιο.

Η περουβιανή εισαγγελία ζήτησε να προφυλακιστεί για 18 μήνες ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος κατηγορείται για «στάση» και «συνωμοσία» και τέθηκε υπό κράτηση μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να διαλύσει το Κογκρέσο στις 7 Δεκεμβρίου.

Αντιμέτωπη με κύμα διαδηλώσεων και ταραχών, η νέα πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και υποσχέθηκε να επισπεύσει κατά δύο χρόνια τις επόμενες εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για το 2026.

