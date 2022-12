Πολιτική

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Κύριε Τσίπρα, η Ελλάδα εξάγει προϊόντα, όχι διαφθορά

Σίγουρος για νίκη με αυτοδυναμία στις εκλογές δήλωσε ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. «Τα γεγονότα πλήττουν την αξιοπιστία της Ευρώπης και της Δημοκρατίας», σχολίασε για το Qatargate.



Τη βεβαιότητα του για την επίτευξη αυτοδυναμίας στις εκλογές με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε απόψε στις Βρυξέλλες ενώπιον Ελλήνων της διασποράς στα κεντρικά γραφεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Χρειάζεται σταθερότητα προκειμένου το εθνικό σκάφος να πλεύσει με ασφάλεια στα φουρτουνιασμένα νερά της συγκυρίας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επανέλαβε ότι «η αυτοδυναμία δεν συνεπάγεται μονοκομματική κυβέρνηση της ΝΔ, είναι όμως αναγκαία συνθήκη σταθερότητας».

Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά πως καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη για να μην κινδυνεύσουμε όλα όσα πετύχαμε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο Ν. Ανδρουλάκης με τις πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε την επιδίωξή του να συγκυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ .

«Εάν θέλει να γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ να το πει καθαρά και όχι με μισόλογα» είπε ο πρωθυπουργός για τον Ν. Ανδρουλάκη.

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί εμμέσως πλην σαφώς και στο Qatargate κάνοντας λόγο για στενάχωρα γεγονότα και εξελίξεις που πλήττουν την αξιοπιστία της Ευρώπης και της δημοκρατίας.

«Ελπίζω να εξιχνιαστεί σύντομα η συγκεκριμένη υπόθεση γιατί τραυματίζει το κύρος της Ευρώπης, της πολιτικής και της δημοκρατίας σε μια εποχή που ο λαϊκισμός κυριαρχεί και η αμφισβήτηση στην δημοκρατία εντείνεται», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο κ Μητσοτάκης επετέθη στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη, χωρίς να τον κατονομάζει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως προδίδει πανικό και μικρότητα να προσπαθεί να φορτώσει ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην ΝΔ.

Κατηγόρησε δε και τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως ένας πρώην πρωθυπουργός δεν προσφέρει υπηρεσίες στην χώρα του όταν την δυσφημεί, αναφερόμενος σε δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι «η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στο να εξάγει διαφθορά».

«Κύριε Τσίπρα, η Ελλάδα δεν εξάγει διαφθορά, εξάγει προϊόντα», είπε χαρακτηριστικά.

