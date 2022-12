Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Λαμία και Καλλιθέα άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς

Στο φινάλε έσωσε την παρτίδα η Λαμία και η πρόκριση θα κριθεί στο «Ελ Πάσο».

Στο ισόπαλο 1-1 έμειναν η Λαμία και η Καλλιθέα στον πρώτο αγώνα τους για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, αφήνοντας ορθάνοικτους «λογαριασμούς» για τη ρεβάνς. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν όλα τα... λεφτά στο «Αθανάσιος Διάκος» με την Καλλιθέα να παίρνει προβάδισμα με τον Λουκίνα στο 80’ και τη Λαμία να απαντάει στο 88’ με τον Μπεχαράνο, που «έσωσε» την παρτίδα για την ομάδα του κι επανέφερε το ζευγάρι σε απόλυτη ισορροπία.

Η Καλλιθέα είχε την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα με τον Κυνηγόπουλο στο 7ο λεπτό, όμως η προσπάθειά του βρήκε σε ετοιμότητα τον Γκαραβέλη που μπλόκαρε. Η Λαμία έφτασε κοντά στο γκολ στο 13’ με τον Γιακουμάκη να μην μπορεί να νικήσει τον Πάντο από καλή θέση, ενώ στο 23’ το πλασέ του Μανούσου πέρασε λίγο άουτ.

Η ομάδα της Φθιώτιδας συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία στον αγώνα, όμως σπατάλησε όλες τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Στο 31’ το γυριστό του Τσιλούλη πέρασε άουτ, ενώ στο 45’ η προσπάθεια του Μανούσου αποκρούστηκε από την άμυνα της Καλλιθέας.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην, με την Καλλιθέα να «πατάει» καλύτερα μέσα στο γήπεδο, να παίρνει την κατοχή της μπάλας και να πλησιάζει πιο συχνά την περιοχή του Γκαραβέλη. Στο 75’ ο Λουκίνας αστόχησε από καλή θέση, όμως πέντε λεπτά αργότερα (80’) δεν λάθεψε για δεύτερη φορά. Ο Ντεμέτριους πέρασε τρεις αντιπάλους και την κατάλληλη στιγμή γύρισε προς τον Λουκίνα, ο οποίος έκανε το 1-0 για την Καλλιθέα.

Η Λαμία ξεπέρασε γρήγορα το «σοκ» του γκολ της Καλλιθέας και κατάφερε να αποφύγει την ήττα στο 88’ με τον Ντάνι Μπεχαράνο. Ο Σλίβκα έβγαλε μία σέντρα ακριβείας από τα αριστερά κι ο διεθνής Βολιβιανός μέσος με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1 για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: Αντέτζο – Νίλι, Μπουλουλής

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Γκαραβέλης, Αντέτζο, Γκοράνοφ (61’ Μποάκιε), Κορνέζος, Σιμόν (85’ Προβυδάκης), Νούνιες, Ντε Βινσέντι, Τζανδάρης (61’ Σλίβκα), Τσιλούλης (61’ Σαραμαντάς), Γιακουμάκης (46’ Μπεχαράνο), Μανούσος.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Γιώργος Σίμος): Πάντος, Ντεμέτριους (89’ Λάσκαρης), Ευαγγέλου, Καινούργιος (70’ Βασιλούδης), Κολτσίδας, Κωστανάσιος (71’ Λουκίνας), Κυνηγόπουλος, Μανθάτης, Νίλι, Καμπρέρα (54’ Μπουλουλής), Τσιντώνης (89’ Χατζηδίμπας).

